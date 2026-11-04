«Φίλοι και κουμπάροι συνδέονται με δημόσιες θέσεις και αναθέσεις. Και επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιείται η σύζυγός του καταγράφονται εγκρίσεις δημόσιων ενισχύσεων περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια;»

Ερωτήματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τις αμειβόμενες νομικές υπηρεσίες και τις κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Μιχάλη Μπεκίρη σύμφωνα με δημοσίευμα του in.gr θέτει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής.

Στη δήλωσή του τονίζει «Όταν διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα, οφείλεις να δίνεις λογαριασμό. Μέχρι το τελευταίο ευρώ. Αδέλφια του εμφανίζονται να παρέχουν αμειβόμενες νομικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς. Φίλοι και κουμπάροι συνδέονται με δημόσιες θέσεις και αναθέσεις. Και επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιείται η σύζυγός του καταγράφονται εγκρίσεις δημόσιων ενισχύσεων περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια; Ποιες υπηρεσίες παρασχέθηκαν και πώς καθορίστηκαν οι αμοιβές; Ποιες ενισχύσεις έχουν καταβληθεί; Ελέγχθηκε το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων; Απαντήσεις ζητάμε. Με αποφάσεις, συμβάσεις και στοιχεία.»

«Οι πολίτες δικαιούνται διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζουν το οικογενειακό δέντρο των συνεργατών του πρωθυπουργού για να παρακολουθήσουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ας δώσουν, επιτέλους, εξίσου απλές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.» σημειώνει χαρακτηριστικά.

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