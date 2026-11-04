Μηδενικό ΦΠΑ, δωρεάν προϊόντα και ειδικές άδειες προτείνει η ΕΛΑΣ για την στήριξη των γυναικών στο ζήτημα της περιόδου.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, στον απόηχο της κυβερνητικής ανακοίνωσης για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, καταθέτει τις προτάσεις του κόμματός της για ουσιαστική επίλυση του ζητήματος της «φτώχειας περιόδου».

Όπως σημειώνει «Μπορείς να τσεκάρεις αν έχω λερωθεί;» Για εμάς τις γυναίκες αυτό το ερώτημα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Κι όμως, το 2026 εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την περίοδο ως ταμπού, με αμηχανία και σιωπή. Η περίοδος είναι ζήτημα υγείας, ισότητας και αξιοπρέπειας.»

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ομηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα περιόδου, η δωρεάν διάθεση προϊόντων περιόδου σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές και σωφρονιστικά καταστήματα, η ενημέρωση και εκπαίδευση από τη σχολική ηλικία, με στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Η θεσμοθέτηση ειδικής μέριμνας και βραχείας άδειας για εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αλλά και η πρόβλεψη αντίστοιχης μέριμνας για μαθήτριες και φοιτήτριες, ώστε να μην υφίστανται εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές συνέπειες.

«Η περίοδος δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να μην έχουμε εξασφαλίσει ακόμα τα αυτονόητα», καταλήγει στη δήλωσή της.

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