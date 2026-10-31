Στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να αφήσουν πίσω τους την υπόθεση.

Στόματα ερμητικά κλειστά στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση Μπεκίρη. Η εικόνα που επιχειρείται να δοθεί είναι πως κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για όσα συνέβησαν, κανείς δεν έχει κάτι να προσθέσει και, κυρίως, κανείς δεν επιθυμεί να ανοίξει ξανά η συζήτηση.

Ούτε για το ζήτημα του πτυχίου, ούτε για την άμισθη θέση δίνονται σαφείς εξηγήσεις. Ποιος γνώριζε τι, ποιος έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και με ποιο σκεπτικό; Απαντήσεις δεν δίνονται.

Ο ίδιος ο Μ. Μπεκίρης, στο μεταξύ, παραμένει άφαντος αποφεύγοντας κάθε δημόσια παρουσία. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο φαίνεται πως επενδύουν στη σιωπή και στην παρέλευση του χρόνου, ελπίζοντας ότι η υπόθεση θα ξεχαστεί. άλλωστε ο ίδιος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Documento που έκανε τις αποκαλύψεις και η εκδίκαση της υπόθεσης δεν θα γίνει πριν από τις εκλογές.

Α.