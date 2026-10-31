Ο πρώην διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού αποδομεί τον ΥΠΕΞ - Και το Μαξίμου σιωπά.

Τελικά δεν ήταν προσωπικοί οι λόγοι της παραίτησής του, όπως είχε ανακοινωθεί. Η δημόσια κριτική που ασκεί ο Σωτήρης Σέρμπος, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, στους χειρισμούς του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη επιβεβαιώνει ότι οι λόγοι ήταν άκρως πολιτικοί.

Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του, ο Σέρμπος έθεσε ζητήματα χειρισμών από την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και τις προσδοκίες που καλλιεργεί η ελληνική διπλωματία.

Και ενώ ο πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού θέτει δημοσίως ερωτήματα για τους χειρισμούς Γεραπετρίτη, δεν σχολιάζονται οι αιτιάσεις του από την πλευρά της κυβέρνησης.

Το αφήνουν να πέσει κάτω για να μην προκληθεί ακόμη μεγαλύτερος θόρυβος. Η γνωστή αποφευκτική τακτική απέναντι στα εξ οικείων βέλη.

Α.