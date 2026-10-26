Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του.

Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τις επίμονες ερωτήσεις για τον διορισμό του.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μιχάλης Μπεκίρης βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση τόσο για το αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του, όσο και για το εάν έχει πτυχίο και από ποιο πανεπιστήμιο. Στη δήλωσή του, ο συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αλλά δεν απαντά στα ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια», αναφέρει ο Μιχάλης Μπεκίρης. «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν», συμπληρώνει.

«Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης», αναφέρει και σημειώνει πως ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα απέχει από τα καθήκοντά του «έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης».

Ακόμα, ο Μιχάλης Μπεκίρης κάνει λόγο για «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης», για «ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμούς» που επιχειρούν να πλήξουν τον ίδιο και την οικογένειά του και για «ανθρωποφαγία» που «έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

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Η δήλωση του Μιχάλη Μπεκίρη

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όταν έχεις αφιερώσει χρόνια από τη ζωή σου σε μια κοινή προσπάθεια, η αποχώρηση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου. Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο.

Είναι λυπηρό ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας ταυτόχρονα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση.

Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».

ΠΑΣΟΚ: Δεν απάντησε για το ΦΕΚ, ούτε για το πτυχίο- Για να αποχωρεί μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο

Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται εάν ο πρωθυπουργός θα βρει άλλον «εθελοντή» για διευθυντή του γραφείου του, μετά την ανακοίνωση του Μιχάλη Μπεκίρη ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του.

«Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο. Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε πως αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Είναι η πρώτη ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε.

Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο.

Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο.

Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον “εθελοντή” ο πρωθυπουργός για διευθυντή του γραφείου του;».

Κουφονικολάκου: Η υπόθεση τώρα ανοίγει - Τα ερωτήματα που οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση

Ο Μιχάλης Μπεκίρης αποχωρεί «ατάκτως» από τα καθήκοντά του, αλλά η υπόθεση τώρα ανοίγει, τονίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου, που υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ σε αυτονόητα.

«Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση; Με ποιο θεσμικό πλαίσιο; Με ποια προσόντα; Ποιος τον πλήρωνε και πόσο; Ποιος τον ήλεγχε;», είναι τα ερωτήματα που θέτει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, που θέτει άλλο ένα, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: «Είναι σύμπτωση ο χρόνος αυτής της αποχώρησης; Ή μήπως η παραίτηση Μπεκίρη έχει σχέση με μια ακόμη δυσώδη υπόθεση, αυτή του κ. Λιόλιου;».

Η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ

Ο «εθελοντής» φεύγει αλλά η υπόθεση τώρα ανοίγει

Ο κ. Μπεκίρης αποχωρεί «ατάκτως» από τα καθήκοντά του, αμέσως μετά τις αποκαλύψεις και τα διαρκή και αναπάντητα ερωτήματά μας εδώ και εννιά ημέρες. Η αποχώρησή του όμως δεν κλείνει την υπόθεση. Στην πραγματικότητα την ανοίγει.

Η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στα αυτονόητα: Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση; Με ποιο θεσμικό πλαίσιο; Με ποια προσόντα; Ποιος τον πλήρωνε και πόσο; Ποιος τον ήλεγχε;

Και ένα ακόμη ερώτημα, που η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Είναι σύμπτωση ο χρόνος αυτής της αποχώρησης; Ή μήπως η παραίτηση Μπεκίρη έχει σχέση με μια ακόμη δυσώδη υπόθεση, αυτή του κ. Λιόλιου;

Η σιωπή της κυβέρνησης είναι ομολογία. Όλο αυτό το διάστημα εμπιστεύτηκε αρμοδιότητες με θεσμικό βάρος και πρόσβαση σε δεδομένα σε έναν «εθελοντή», χωρίς κανόνες, χωρίς λογοδοσία, χωρίς ίχνος σεβασμού στο κράτος δικαίου.

Οι παραιτήσεις σε αυτή την κυβέρνηση είναι πάντα προσωρινές. Η αυθαιρεσία είναι μόνιμη. Τα πρόσωπα αλλάζουν, το σύστημα μένει ίδιο.

Άλλο ένα σκάνδαλο προστίθεται στο βουνό των υποθέσεων, αλλά εμείς ακόμη βλέπουμε μόνο την «κορυφή» του.

Ο υπεύθυνος έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πρωθυπουργός που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει.

Η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα αρκεστεί σε μια αποχώρηση. Θα συνεχίσει να ζητά απαντήσεις μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η ιστορία και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι.