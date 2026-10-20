«Η Νέα Δημοκρατία που είχε σημαία της την αριστεία και την αξιοκρατία αλλά έκανε το κράτος λάφυρο και τη χώρα αρνητικό παράδειγμα φαυλότητας και κομματισμού, δεν θα τοποθετηθεί για το ζήτημα Μπεκίρη;», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ψηλά» κρατά το ΠΑΣΟΚ την υπόθεση του Μιχάλη Μπεκίρη. Με φόντο το αν διαθέτει ή όχι πτυχίο, η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε νέα ανακοίνωση, με την οποία ζητά την αποπομπή του.

«Αλήθεια, τί γίνεται με τον κ. Μπεκίρη;

Βρήκε το πτυχίο του ή ακόμα ψάχνει;

Η κυβέρνηση και ο ίδιος συνεχίζουν στη γραμμή πως επτά χρόνια κάνει το χόμπι του ως διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή και κάθεται στα έδρανα της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του;

Η Νέα Δημοκρατία που είχε σημαία της την αριστεία και την αξιοκρατία αλλά έκανε το κράτος λάφυρο και τη χώρα αρνητικό παράδειγμα φαυλότητας και κομματισμού, δεν θα τοποθετηθεί για το ζήτημα Μπεκίρη;

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Δια της σιωπής η κυβέρνηση νομίζει ότι... θα ξεχαστεί;

Θυμίζουμε ότι πάλι δια της σιωπής ουδέποτε τοποθετήθηκε η κυβέρνηση για τις συναντήσεις του κ. Μπεκίρη με στελέχη της Ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Κύριε Μητσοτάκη, προχωρήστε άμεσα στην αποπομπή του κ. Μπεκίρη».