«Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Μιχάλη Μπεκίρη, ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ως… εθελοντής.

«Η κυβέρνηση τόσο δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου όσο και δια της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποδέχονται πλήρως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους το επιχείρημα που ο κ. Μπεκίρης επιστράτευσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO ότι τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή την κατέχει ως εθελοντής», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Και την ίδια στιγμή, ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή».