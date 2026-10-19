Ψηφοδέλτια τον Νοέμβριο- Αναδιαμόρφωση της επικοινωνιακής ομάδας - Παραιτούνται και εντάσσονται στην ΕΛΑΣ περί τους δέκα βουλευτές!

Προς ολοκλήρωση βαίνει η νέα στρατηγκή του Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και της «κοιλιάς» στο τέλος του καλοκαιριού.

-Με το Προγραμματικό Συνέδριο στα τέλη Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθεί η «στροφή προς τα αριστερά», ενώ θα εξεικευτούν σειρά θέσεων ώστε η ΕΛΑΣ να οδηγηθεί χωρίς προβλήματα στις εκλογές.

-Αργά αλλά σταθερά θα συγκροτηθεί κυβερνητική ομάδα, με νέα αλλά και έμπειρα στελέχη.

-Έως τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ δέκα περίπου βουλευτές που σήμερα είναι ανεξάρτητοι και που είχαν εκλεγεί με τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχής γενομένης από σήμερα με την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη. Σταδιακά ο καθένας εξ αυτών θα ενταχθεί στο οργανόγραμμα της ΕΛΑΣ.

-Αναδιαμορφώνεται η επικοινωνιακή ομάδα. Με νυν αλλά και με έμπειρα στελέχη που εντάσσονται στην ΕΛΑΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Σταματούν οι επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ. Επιθέσεις που ήταν λάθος, με αποτέλεσμα η ΕΛΑΣ να βρίσκεται ακόμα και αμυνόμενη (κυρίως με το γνωστό άρθρο) αν και από τις αρχές καλοκαιριού ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται συνεχείς (ακόμα και προσωπικές) επιθέσεις από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ΕΛΑΣ δεν θα απαντάει στις επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ- αλλά μέχρι εκεί.

-Στις 21 Νοεμβρίου θα εγκριθεί μέρος των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος. Έως και το 50%, με κράμα παλαιών και νέων στελεχών- περίπου μισοί- μισοί.

-Ο Αλέξης Τσίπρας και τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ θα περιοδεύσουν σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης ολοκληρώνει την οργανωτική μορφή της ΕΛΑΣ σε ένα πρώτο επίπεδο.