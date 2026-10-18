Οι λεπτομέρειες απομένουν για την ένταξη της στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη στις εκλογές του 1981, βρίσκεται η Μυρτώ Κοροβέση.

Η νεαρή ανεξάρτητη βουλευτής, επιβεβαιώνει με την παρουσία της πλήρως τα ρεπορτάζ του Dnews.gr, τα οποία και ανέφεραν πως θα εντάσσονταν σύντομα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μοναδική εκκρεμότητα που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες, ήταν η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβαινε υποψήφια στις επόμενες εκλογές, με την Ανατολική Αττική και τη Μεσσηνία να αποτελούν τις βασικές επιλογές.