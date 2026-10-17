Οι πιέσεις για πρόταση σε Λατινοπούλου - Γιατί η Χ. Τρικούπη επέλεξε το Αιγάλεω αντί του Περιστερίου και γιατί το Μαξίμου επιλέγει τον αυταρχισμό απέναντι στους μαθητές.

Εντός της εβδομάδας πληροφορούμαστε πως θα ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής και αντιπρόεδρος έως πρόσφατα του κόμματος Κασσελάκη Μυρτώ Κοροβέση.

Πληροφορούμαστε επίσης πως την Κυριακή θα επισκεφτεί στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο της αλλαγής του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου του 1981.

Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι πού θα είναι υποψήφια. Επικρατέστερες περιφέρειες η Ανατολική Αττική όπου έχει εκλεγεί και η Μεσσηνία.

Γιατί επιλέχτηκε το Αιγάλεω και όχι το Περιστέρι

Η εκδήλωση-συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη και πολλές εκπλήξεις. Αρχικά είχε επιλεγεί ως χώρος της εκδήλωσης το Κλειστό του Περιστερίου που φέρει και το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι απόψεις γιατί επελέγη το Αιγάλεω διίστανται.

Άλλοι επιμένουν γιατί βρίσκεται κοντά στο μετρό και συνεπώς είναι εύκολη η προσέλευση των συμμετασχόντων.

Άλλοι ισχυρίζονται γιατί το Κλειστό του Αιγάλεω χωρά το ένα τρίτο όσων χωρά το Κλειστό του Περιστερίου.

Το βέβαιον είναι πως η αρχικά σχεδιαζόμενη πανεξόρνηση των βουλευτών του κόμματος στην Αττική, κατά τα πρότυπα της Κρήτης, ή εγκαταλείφθηκε ως ιδέα ή δεν είχε επιτυχία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόταση Μητσοτάκη στον Πρετεντέρη;

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται να καταθέσει πρόταση στον Γιάννη Πρετεντέρη για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Δεν ξέρουμε αν θα το πράξει, δύσκολα πάντως θα δεχθεί μια τέτοια πρόταση ο εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων.

Η πίεση για Λατινιπούλου

Μια κίνηση να φανεί ότι δεν είναι πολιτικά απομονωμένο αναζητεί το Μαξίμου και μάλιστα επειγόντως.

Ολόκληρος πρωθυπουργός μάλιστα έφτασε στο σημείο να συναντηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με τον ...Βαγγέλη Μεϊμαράκη!

Ε, ο Μητσοτάκης έχει δεχθεί προτάσεις να κάνει ανοίγματα και να στείλει προξενητή στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιστροφής της προς τη ΝΔ.

Η ίδια αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο ενώ και ο πρωθυπουργός δεν πολυενθουσιάζεται- αλλά το ...κρατάει ως σκέψη!

Θα μπει στη Βουλή ο Κασσελάκης;

Δεν ξέρουμε αν ο Στέφανος Κασσελάκης θα κατέβει στις εκλογές, αλλά στην παρούσα Βουλή μην το αποκλείσεται να μπει.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Να παραιτηθεί από βουλευτής η Πόπη Τσαπανίδου ώστε να είναι υποψήφια με την ΕΛΑΣ.

ΥΓ: Γι΄αυτό κάποιοι υποστηρίζουν πως η Τσαπανίδου δεν πρόκειται να παραιτηθεί, η στήλη όμως, δεν το αποκλείει αν αποφασίσει να είναι υποψήφια βουλευτής με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η στάση του Μαξίμου απέναντι στους μαθητές

Η κυβέρνηση ανησυχεί -και σωστά- από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τετάρτη, με τη στήριξη όλου του εκπαιδευτικού κόσμου.

Αρχικά θα κάνει λόγο για «μιμητισμό» της Γαλλίας, αλλά οι εισηγήσεις είναι να κρατήσει σκληρή στάση.

Πχ να υπάρχουν απουσίες τις ημέρες των καταλήψεων ώστε να μείνουν στην ίδια τάξη όσοι συμμετέχουν.

Ή να κινητοποιηθούν γονείς έξω από τα σχολεία.

Για το ρόλο των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης δεν το συζητούμε...