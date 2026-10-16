Ανακοινώσεις στις κάμερες χωρίς οι δημοσιογράφοι να μπορούν να ρωτούν- Η στοχοποίηση Ζαχαριάδη.

Στους δρόμους βγαίνει όλη η εκπαίδευση την προσεχή Τετάρτη.

Στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια οι φοιτητές, στη Θεσσαλονίκη στις 11 το μεσημέρι στο Άγαλμα του Βενιζέλου, αλλά και σε 35 ακόμα πόλεις τα αγωνιστικά ραντεβού,

Οι μαθητές στην Αθήνα επίσης στα Προπύλαια, αναφέροντας στην ανακοίνωσή τους:

«Μας πνίγει η καθημερινότητα, αλλά και το πώς θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία - εκδρομές - δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας».

Η ΔΟΕ έχει κηρύξει 24ωρη απεργία.

Για την ίδια μέρα η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, καλώντας τις ΕΛΜΕ να κηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις εργασίας, και με τις αποφάσεις τους που ήδη παίρνονται σε όλη τη χώρα, η απεργία γίνεται 24ωρη.

Αν οι κινητοποιήσεις θα λάβουν τις διαστάσεις που έχουν λάβει σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία ή όχι θα το μάθουμε σύντομα.

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Σύγχυση με τη Μονή Σινά

Λήγει ή δεν λήγει η ημερομηνία με τη Μονή Σινά;

Τι ακριβώς συμβαίνει με τον εμφύλιο των μοναχών;

Δεν έχει ευθύνες η πολιτεία; Αν έχει γιατί επιχειρεί να τα φορτώσει για το αδιέξοδο όλα στους μοναχούς;

Έχουν και σε τι βαθμό βάση οι καταγγελίες του Παύλου Πολάκη;

Η κυβέρνηση συμβάλλει στο να καλλιεργείται ένα θολό τοπίο για το τι πραγματικά συμβαίνει προκειμένου να μην αναλάβει ευθύνες αν το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό για τη Μονή.

Θα είναι πάντως κρίμα να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο με την Αγία Σοφία η οποία έγινε τελικά τζαμί και κανείς δεν νοιάζεται!

Ανακοινώσεις στην κάμερα χωρίς οι δημοσιογράφοι να μπορούν να ρωτήσουν

Παγκόσμια πρωτοτυπία.

Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης έγιναν από τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες.

Οι δημοσιογράφοι όμως δεν είχαν το δικαίωμα να απευθύνουν ερωτήσεις, παρά τη σοβαρότητα του θέματος!

Το Μαξίμου μάλιστα μετά τις αντιδράσεις λέει "δίνει" τον υπουργό Ενέργειας!

Καλά, το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να ελέγξει πια ούτε τον έλεγχο τον συνεντεύξεων των ...υπουργών;

Στοχοποίηση Ζαχαριάδη

Τρελάθηκε χθες ο Κώστας Ζαχαριάδης όταν πληροφορήθηκε πως είναι ...επιστημονικός σύμβουλος της Όλγας Γεροβασίλη!

Και εξέδωσε ανακοίνωση που όχι απλά το διαψεύδει αλλά και διαβεβαιώνει πως δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που αποχώρησε από αυτόν.

Ποιος τον στοχοποιεί;

Ε, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια!