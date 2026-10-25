Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

«Αφού η συμφωνία για την ΙΜ του Σινά είναι τόσο "καλή" γιατί η κυβέρνηση δεν μας λέει ακριβώς τι περιλαμβάνει, τι συνέβη με την περιουσία της Μονής, την ακίνητη περιουσία, τις εκτάσεις και το κυριότερο, γιατί αυτή η "εθνική επιτυχία" φέρεται να έχει "ημερομηνία λήξης" σε 3 δεκαετίες από σήμερα;», σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση.

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει: «"Εθνική επιτυχία" με "ημερομηνία λήξης", δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο στον "κόσμο" του πρωθυπουργού…».