Πανικός επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής όταν η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Η βουλευτής μόλις είχε ολοκληρώσει την ομιλία της και όταν κάθισε στο έδρανο της έχασε τις αισθήσεις της. Αμέσως οι παριστάμενοι βουλευτές έτρεξαν σε βοήθεια, ανάμεσά τους και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου που βρίσκονταν στα υπουργικά έδρανα εκείνη τη στιγμή, ενώ στο πλευρό της έσπευσε και ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος που διέκοψε την ομιλία του και έσπευσε στο έδρανο της συναδέλφου του.

Στο χώρο έσπευσε ο γιατρός της Βουλής για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Λίγα λεπτά αργότερα η Μαρία Αθανασίου ανέκτησε τις αισθήσεις της προς ανακούφιση όλων. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως η βουλευτής είναι καλά στην υγεία της.