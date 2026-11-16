Γύρισε την πλάτη στον Υπουργό Εξωτερικών που ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς πολιτικούς αρχηγούς.

Δεν απουσιάζει μόνο από τη ΔΕΘ. Απέχει από κάθε θεσμική δραστηριότητα που θα μπορούσε να τον ταυτίσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αρνήθηκε να ενημερωθεί από τον Γ. Γεραπετρίτη για το καλώδιο καταγγέλλοντας συνολικά τη διαδικασία, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για εκείνους που δέχτηκαν να ενημερωθούν.

Ο Βελόπουλος δεν επιδιώκει απλώς να υπογραμμίσει την υπερπατριωτική στάση του στα ελληνοτουρκικά. Επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, παρουσιάζοντας τη δική του στάση ως τη μοναδική που δεν αποδέχεται τους κανόνες του κυβερνητικού διαλόγου.

Πρόκειται για μια επιλογή με σαφή αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται από το περιεχόμενο της εξωτερικής πολιτικής στο ερώτημα ποιος συμμετέχει και ποιος αρνείται να συμμετάσχει στις θεσμικές διαδικασίες.

Προτίμησε να στερηθεί τη δυνατότητα να θέσει απευθείας ερωτήματα στον υπουργό Εξωτερικών και να αμφισβητήσει τις απαντήσεις του μέσα στη συνάντηση, από το να νομιμοποιήσει μια διαδικασία ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών.

Το μήνυμα Βελόπουλου είναι ότι δεν θέλει να εμφανίζεται ως μία ακόμη αντιπολιτευτική φωνή γύρω από το ίδιο τραπέζι. Θέλει να βρίσκεται απέναντι από ολόκληρο το τραπέζι.

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