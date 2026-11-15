Το πετρέλαιο, ο Τραμπ και το σενάριο που φτάνει μέχρι τις ελληνικές κάλπες.

Μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση ακούστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, σε πρόσφατο δείπνο με τη συμμετοχή πολιτικών και επιχειρηματιών. Ξένη διπλωματική πηγή εμφανίστηκε να προβλέπει ότι, πριν τελειώσει το 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε νέο στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν.

Κατά την ίδια εκτίμηση, όμως, το χτύπημα δεν θα αποτελεί την αρχή μιας νέας, παρατεταμένης σύγκρουσης, αλλά την τελευταία πράξη πίεσης πριν από μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Μια συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την ομαλοποίηση της διεθνούς διακίνησης πετρελαίου.

Πού βρίσκεται το ελληνικό ενδιαφέρον; Εάν το σενάριο επαληθευτεί, μια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανάσα στην οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Και, φυσικά, στην κυβέρνηση, εφόσον οι εθνικές εκλογές πραγματοποιηθούν την άνοιξη, με τη 16η Μαΐου να συζητείται ήδη ως πιθανή ημερομηνία.

Η εκτίμηση της διπλωματικής πηγής δεν είναι εντελώς αποκομμένη από τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον. Ο Χέγκσεθ δέχεται πιέσεις, ενώ ο Τραμπ έχει εξετάσει τόσο το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων όσο και τη διπλωματική διέξοδο. Άλλωστε, ένα νέο στρατιωτικό επεισόδιο θα μπορούσε αρχικά να εκτινάξει τις τιμές αντί να τις μειώσει. Το στοίχημα της πρόβλεψης είναι ότι η αποκλιμάκωση που θα ακολουθήσει θα αποδειχθεί ισχυρότερη από το σοκ της σύγκρουσης.

Και κάπως έτσι, σε ένα τραπέζι όπου συζητούσαν για τον Τραμπ και το Ιράν, η κουβέντα κατέληξε στις ελληνικές εκλογές. Γιατί, αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να ανοίξει και ένα παράθυρο οικονομικής ανακούφισης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο που το κλειδί, προς το παρόν, βρίσκεται πολύ μακριά από το Μαξίμου, στα χέρια ενός αλλοπρόσαλλου και επικίνδυνου ηγέτη που μόνο προβλέψιμος δεν μπορεί να θεωρηθεί.

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