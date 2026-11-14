Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες.

Ένα router που εγκατέστησε η εταιρεία L3Harris μπορεί να προκάλεσε το μπλάκαουτ στο σύστημα αερομεταφορών που καθήλωσε χιλιάδες πτήσεις και προκάλεσε χάος στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Μάλιστα, η βλάβη που προκάλεσε προβλήματα σε πάνω από 20.000 πτήσεις από την Παρασκευή ενδέχεται να οφείλεται σε ένα μόνο δρομολογητή που εγκαταστάθηκε από την κυβερνητική εταιρεία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters. Το περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν τα παλαιωμένα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, την Παρασκευή η L3Harris πραγματοποιούσε εργασίες τακτικής συντήρησης, στο πλαίσιο της αντικατάστασης παλαιών χάλκινων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με οπτικές ίνες, σε τουλάχιστον μία απομακρυσμένη εγκατάσταση. Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ενδέχεται να υπήρξαν προβλήματα με τους δρομολογητές που ήταν εγκατεστημένοι τόσο στο Αρκάνσας όσο και στο Τέξας.

«Εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε εάν είχαμε ανικανότητα, δηλαδή αν ήταν σφάλμα χρήστη ή σφάλμα εγκατάστασης από την L3Harris, ή μήπως εγκατέστησαν ελαττωματικό δρομολογητή; Δεν έχουμε προσδιορίσει ποιο ήταν το σφάλμα» δήλωσε ο Ντάφι. Από την πλευρά της, η L3Harris ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με σοβαρότητα και συνεργάζεται με τη FAA για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην καθήλωση των αεροσκαφών σε παναμερικάνικο επίπεδο.

Η εταιρεία σημείωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει περισσότερο από το 70% της προγραμματισμένης μετάβασης των τηλεπικοινωνιών της αεροναυτιλίας από τα παλαιά χάλκινα καλώδια σε οπτική ίνα καθώς η FAA δαπανά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για τη συντήρηση του πεπαλαιωμένου συστήματος το οποίο συνεχίζει και λειτουργεί με χαλκό.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα νέα router άρχισαν να υπερφορτώνουν το δίκτυο, προκαλώντας προβλήματα επικοινωνίας σε 17 από τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA. Η FAA δήλωσε ότι οι επικοινωνίες δε διακόπηκαν, αλλά οδήγησαν σε αστάθεια των δεδομένων στα κέντρα.

Έρευνα για την ακριβής αιτία του προβλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Τα ατυχήματα που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες δεν είναι κάτι καινούργιο στο δίκτυο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο του 2023, η διαγραφή αρχείων από εργαζομένους εξωτερικού συνεργάτη της FAA είχε προκαλέσει καθήλωση πτήσεων διάρκειας 90 λεπτών, επηρεάζοντας περίπου 11.000 πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Ήταν η πρώτη φορά που επιβλήθηκε ένα τέτοιο μέτρο σε ολόκληρη τη χώρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τον Σεπτέμβριο, χιλιάδες πτήσεις σε όλη την πυκνοκατοικημένη βορειοανατολική περιοχή καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν λόγω διπλών βλαβών σε ένα κύκλωμα σε μια εγκατάσταση εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια και της τυχαίας διακοπής ενός καλωδίου οπτικών ινών στο Νιου Τζέρσεϊ από ένα συνεργείο κατασκευής.

Παράλληλα, η FAA προσπαθεί εδώ και χρόνια να καταργήσει τη χρήση χάρτινων λωρίδων καταγραφής στοιχείων πτήσης, τις οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την παρακολούθηση των αεροσκαφών.

Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα ξεκίνησε το 2022, ωστόσο η εφαρμογή του σε 49 μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2028.

ΗΠΑ: Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA)

«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες προκαλώντας χάος στις αερομεταφορές και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.