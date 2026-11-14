Γιατί η κυβέρνηση κρατά αποστάσεις από τον Παναγιώτη Φασούλα στη μάχη για την προεδρία της ΕΟΚ.

Το ερώτημα κυκλοφορεί στους μπασκετικούς διαδρόμους και έχει ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί ο παλαίμαχος διεθνής δεν κουβαλά μόνο τη βαριά φανέλα της Εθνικής και του Ολυμπιακού. Κουβαλά και μια ολόκληρη πολιτική διαδρομή.

Το 2000 ήταν ο Κώστας Σημίτης που του πρότεινε να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Πειραιά, όπου εξελέγη βουλευτής. Το 2006 ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Πειραιά, τον οποίο και κέρδισε. Με άλλα λόγια, ο Παναγιώτης Φασούλας δεν πέρασε απλώς από το ΠΑΣΟΚ. Συνδέθηκε με δύο διαφορετικές ηγεσίες του.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη ενδιαφέρουσα πειραιώτικη διαδρομή: η σχέση του με τον σημερινό δήμαρχο Γιάννη Μώραλη. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται και συνεργάζονται εδώ και χρόνια, ενώ ο Μώραλης έχει στηρίξει δημόσια τον Φασούλα στις προηγούμενες διεκδικήσεις του για την ΕΟΚ. Τον Ιούλιο του 2024 τον υποδέχθηκε μάλιστα στο Δημαρχείο Πειραιά, μαζί με στελέχη του συνδυασμού «Πρώτα το Μπάσκετ», και του ευχήθηκε επιτυχία.

Ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Αθλητισμού δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν υποψήφιο στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις 20 Δεκεμβρίου. Επισήμως, ουδετερότητα και σεβασμός στο αυτοδιοίκητο.

Ο Φασούλας με επιστολή της 12ης Νοεμβρίου, που κοινοποίησε και στο γραφείο του πρωθυπουργού, έθεσε ζήτημα διαφάνειας στην εκλογική διαδικασία, ζητώντας μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των σωματείων να ορίζονται τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την κάλπη, ώστε να μην υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

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Έτσι, η αντιπαράθεση για την ΕΟΚ έφτασε μέχρι το Μαξίμου, σε μια περίοδο κατά την οποία η διοίκηση της Ομοσπονδίας βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών και ελέγχων.

Οι πηγές της στήλης που γνωρίζουν το πολιτικό-αυτοδιοικητικό-αθλητικό παρασκήνιο προβλέπουν ότι θα προκύψει σύγκρουση ΝΔ-Φασούλα αν η κυβέρνηση δεν αποφύγει τις τρικλοποδιές στα πόδια του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα που θα διεκδικήσει την ηγεσία της ΕΟΚ. Γιατί οι "γαλάζιες" αντιπάθειες δεν κρύβονται απέναντι στον Φασούλα που έχει βγάλει εδώ και χρόνια την πράσινη φανέλα της πολιτικής, αλλά στον Πειραιά και στην Αθήνα υπάρχουν ακόμη πολλοί που θυμούνται σε ποια ομάδα έπαιζε. Και στην πολιτική, όπως και στο μπάσκετ, οι παλιές μεταγραφές δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Α.