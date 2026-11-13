«Η ΝΔ θέλει να επιβάλλει σιωπητήριο για να μην ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση, με φόντο τις εξελίξεις στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ότι «κάνει την πιο λαϊκιστική αντιπολίτευση στην... αντιπολίτευση, θέλοντας να επιβάλλει ένα σιωπητήριο, ώστε να μη μιλάει και να μην ελέγχει κανείς την εξωτερική πολιτική της χώρας. Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στην πολιτική λογοδοσία».

Τόνισε ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης αποτυπώνεται μία εικόνα μπάχαλου καθώς «δεν ξέρουμε αν έχουν ή όχι τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, φτάσαμε να παραπέμπει ο κ. Καιρίδης τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ενώ την επόμενη ημέρα ο κ. Χατζηδάκης τον διαψεύδει και λέει ότι πράγματι υπάρχει ρηματική διακοίνωση και τελεί σε γνώση τους. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελλάδα 94,3» σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ τυχερή σαν κυβέρνηση που απέναντι της δεν έχει μια πατριδοκάπηλη αξιωματική αντιπολίτευση, όπως ήταν πάντα η ίδια η ΝΔ όταν βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης . Εμείς ασκούμε σκληρή κριτική εκεί που πρέπει και στηρίζουμε τη χώρα. Εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι τους λέγαμε να προχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου και να πιστέψουν στις δυνάμεις της χώρας , όταν η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Συρίγος, έδειχνε δισταγμό.

Εμείς λέμε κάτι καθαρό: όταν ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα , αυτό το κάνεις με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή για να ασκείται με όρους που μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αποκλείει η κυβέρνηση στο μέλλον να επικαλεστεί η Τουρκία κατά τη συζήτηση διαφοράς, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα ή η ΑΟΖ, ότι κάποτε της ζητήθηκε ρηματική διακοίνωση;».

Κάλεσε, παράλληλα, την κυβέρνηση να απαντήσει σε μία πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια:

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«Δεν μπορεί να λέει ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ένα πολύ ήπιο μέτρο, όταν η ίδια εδώ και δύο χρόνια, όποτε τη ρωτούσαμε πώς αντιδρά στην προκλητικότητα της Τουρκίας μας έλεγε ότι αντιδρά σθεναρά με ρηματική διακοίνωση. Δεν μπορεί η ρηματική διακοίνωση, όταν βολεύει την κυβέρνηση, να είναι σθεναρή αντίδραση, όταν την κάνει η Τουρκία, να λέει ότι είναι ένα ήπιο μέτρο.

Και, επειδή η Τουρκία έχει μια στρατηγική γκριζοποίησης της ατζέντας, φοβάμαι ότι θα το εργαλειοποιήσει και στο μέλλον. Και πρέπει πάντα, όταν ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό να γίνεται με όρους ανθεκτικούς για το μέλλον».

Υπόθεση Τσαβδαρίδη

Όσον αφορά στην υπόθεση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο Κώστας Τσουκαλάς επέστησε την προσοχή στο ότι «δεν πρέπει να υπάρξει στιγματισμός του παιδιού, το οποίο δεν φταίει σε τίποτα» και τόνισε:

«Προφανώς υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξεως το οποίο δείχνει και μια αλαζονική, αναξιοκρατική αντίληψη, η οποία δεν αφορά σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά περνάει από το Μέγαρο Μαξίμου. Τρανό παράδειγμα ήταν ο εξαναγκασμός σε παραίτηση του κ. Μπεκίρη, ο οποίος ήταν διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, χωρίς να είναι υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες. Και υπάρχει σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που τα τελευταία χρόνια έχουν εξαναγκαστεί σε παραιτήσεις.

Όταν μια κυβέρνηση τόσο συχνά και τόσο συστηματικά βρίσκεται να απολογείται για ηθικής τάξεως ζητήματα, αυτό δείχνει ένα παράδειγμα που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου για μονοπώλιο στην άσκηση της εξουσίας και ένα αίσθημα ότι “μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε”. Αυτή η λογική του “κάνω ό,τι θέλω”, πρέπει να τερματιστεί, γιατί είναι επικίνδυνη και για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα».

«Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να επιβάλλει ως αντίπαλό του τον Τσίπρα»

Καταθέτοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο, ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, για να μπορεί να συσπειρώσει ακροατήρια και δυνάμεις που τον εγκαταλείπουν, προσπαθεί να επιβάλει ως αντίπαλό του τον κ. Τσίπρα και να επαναφέρει μία ανεπίκαιρη πόλωση της προηγούμενης δεκαετίας που τον βολεύει. Για αυτό και βλέπουμε όλη αυτήν τη σκηνοθετημένη προσπάθεια να πλήξει ο Πρωθυπουργός το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία.

Πώς είμαστε πολύ κοντά, ενώ τα προγράμματά μας είναι η μέρα με τη νύχτα; Είμαστε πιο κοντά από ό,τι είναι με τον κ. Σαμαρά του οποίου υπήρξε υπουργός; Με τον κ. Βελόπουλο με τον οποίο κάνουν συνδιαχείριση στο Κοινοβούλιο; Με την κ. Λατινοπούλου, που υπήρξε υποψήφια βουλευτής του το 2019;

Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαγνώσει ότι, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, θα ηττηθεί. Και γι’ αυτό, όσο προχωράμε προς τις εκλογές, θα συνεχίζει αυτήν τη στρατηγική».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει με συνεδριακή απόφαση στο αν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ»

Επανέλαβε, παράλληλα, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υπάρχει το παραμικρό σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Το πώς καταλήγουμε να πρέπει συνεχώς να απαντάει σε ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί με τον πιο επίσημο, τυποποιημένο και εκκωφαντικό τρόπο, ξεπερνάει κάθε λογική.

Το ΠΑΣΟΚ, αν είναι πρώτο κόμμα, θα σχηματίσει κυβέρνηση και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δεύτερο κόμμα και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα κοινωνικά θέματα και την οικονομία. Και αυτό φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και, αντί να συζητάμε για τα πραγματικά επίδικα και για το πώς θα αλλάξει η ζωή των πολιτών, φτιάχνει ένα θέατρο σκιών όπου συζητάμε για λυμένα θέματα», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.