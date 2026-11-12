«Ο Πρωθυπουργός ξέρει πως με ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα συντριβεί γιατί θα τον εγκαταλείψει το κέντρο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενη. Δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις και δεν είπε την αλήθεια ότι είχε ζητήσει τη μοριοδότηση, άρα δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς,μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 για την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

«Το θέμα για εμάς είναι ευαίσθητο. Το παιδί δεν φταίει σε κάτι και ούτε πρέπει να στιγματιστεί. Είναι, όμως, ένα δείγμα μιας αλαζονικής και αναξιοκρατικής αντίληψης που έχει η κυβέρνηση. Υπάρχει προφανώς η αίσθηση ότι το κράτος είναι λάφυρο και οι γνωριμίες και το προσωρινό κύρος που δίνει μία κυβερνητική θέση μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός. Είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση δεν κατάλαβε τίποτα από τα δεινά που πέρασε η χώρα κατά την οικονομική κρίση. Υπήρχαν και πριν στρεβλώσεις. Εμείς δεν λέμε ότι το ρουσφέτι και ο πελατειασμός γεννήθηκαν τώρα, αλλά η χώρα μας πλήρωσε ακριβά τα προηγούμενα χρόνια και έπρεπε να έχει αλλάξει τακτική», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Δομικό πρόβλημα στον τρόπο άσκησης της εξουσίας»

Σχολιάζοντας τις διαδοχικές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για δομικό πρόβλημα στον τρόπο άσκησης της εξουσίας: «Όταν το υπόδειγμα της ηγεσίας του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι “δεν μας νοιάζει τίποτα”, τότε σαφώς και το πρόβλημα είναι δομικό. Πριν από τον κ. Τσαβδαρίδη είχαμε τον κ. Μπεκίρη – εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο και μπορεί να είναι εξαιρετικός και εντιμότατος. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όμως, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού δεν είναι υπόχρεος για Πόθεν Έσχες; Μάλιστα, σε μία κυβέρνηση που έλεγε ότι θα υπάρχει αριστεία, όχι απλά αξιοκρατία».

Ερωτηθείς σχετικά με το σύστημα μοριοδότησης, ο εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι «εδώ φαίνεται ότι η μοριοδότηση μπορεί στην ουσία να έχει γίνει ένα πεδίο ώστε να καταργείται στην πράξη η αξιοκρατία. Χρειάζεται να γίνει άμεσα ένας εξορθολογισμός. Ενώ οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ένα σύστημα αδιάβλητο, φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία γίνεται προσπελάσιμη από επιτήδειους».

Ηλεκτρικό καλώδιο

Ως προς τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πρέπει να προχωρήσει. Εμείς πιέσαμε πολύ εδώ και δύο χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε “δώστε μας χρονοδιάγραμμα”. Είχαμε στηρίξει τον εξοπλισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα. Όταν έχεις αμυντική αυτάρκεια, τότε ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεν παρέλειψε να θέσει ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς.

«Εγώ μένω στη δήλωση του κ. Στυλιανίδη την προηγούμενη εβδομάδα την οποία διάβασα σε συνέντευξη ότι “η επίσημη ενημέρωση είναι η NAVTEX. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται”. Γιατί χρειαζόταν η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας; Ποιον σκοπό εξυπηρετούσε; Αν θέλω αύριο να κάνω ένα άλλο έργο, θα χρειάζομαι πάντα μια Γαλλία; Δημιουργείται, επομένως, ένα προηγούμενο που μπορεί κακόπιστα να χρησιμοποιεί η Τουρκία.

Και όπως συνέβη, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX και αμέσως – ορθά – η κυβέρνηση εξέδωσε αντι-NAVTEX. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται σε καθεστώς προενταξιακό και δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα έπρεπε αυτό να έχει τεθεί στην Ευρώπη, όταν άρχισε να εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα, ενώ η απάντηση της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι πιο σκληρή».

«Κλείνοντας επί του ζητήματος, η εικόνα του κ. Καιρίδη να παραπέμπει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Ερντογάν για να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της διακοίνωσης εμένα με ξεπερνάει. Έχουμε κάνει outsourcing την εξωτερική μας πολιτική; Εμείς έχουμε θέσει ερωτήματα και αναμένουμε απαντήσεις. Το βέβαιο είναι ότι οι δηλώσεις των κ.κ. Θεοχάρη και Χατζηβασιλείου είναι το λιγότερο άστοχες», πρόσθεσε στηλιτεύοντας δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί αυτό που τον βολεύει. Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει»

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του για τις μετεκλογικές συνεργασίες, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ότι η συμμετοχή του σε κυβέρνηση προϋποθέτει την εκλογική του πρωτιά:

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε μία κυβέρνηση: Μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με Πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός σκηνοθετεί αυτό που τον βολεύει. “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”. Γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα με την ασκούμενη πολιτική. Καθημερινά στη Βουλή, όπως ξεδιπλώνεται, εμείς είμαστε ακριβώς το αντίπαλο δέος. Το μόνο κόμμα που έχει με κοινωνικό πρόσημο καθαρές θέσεις είναι το ΠΑΣΟΚ. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι τον χωρίζει “ιδεολογική άβυσσος” από τα άλλα κόμματα της δεξιάς. Πώς είναι δυνατόν να τον χωρίζει άβυσσος από τον κ. Σαμαρά και την κα Λατινοπούλου; Υπουργός ήταν του κυρίου Σαμάρα, υποψήφια του ήταν η κυρία Λατινοπούλου .

Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια για συνεργασία με τη ΝΔ . Ειναι ξεκάθαρο. Ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα άλλο πολιτικό σκηνικό από αυτό που είναι το υπαρκτό και να ξανασερβίρει έναν κατεψυγμένο δικομματισμό της προηγούμενης δεκαετίας, που είναι βαθιά ανεπίκαιρος. Ξέρει πως μόνο τον κύριο Τσίπρα νικάει με ευκολία . Γνωρίζει πως αν το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρό ποσοστό , το κέντρο θα τον εγκαταλείψει και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ».

«Υπάρχουν δύο πόλοι, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ»

Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε τις διαφορετικές πολιτικές και προγραμματικές προτεραιότητες των δύο κομμάτων:

«Σήμερα υπάρχουν δύο πόλοι. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι η τελευταία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης, με ένα πρόγραμμα κοινωνικών ανισοτήτων, με άπνοια μεταρρυθμιστική, με χαμηλή παραγωγικότητα, με αποτυχία στην οικονομία και με διάλυση των θεσμών, και το ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης και κοινωνικής ανάταξης. Αυτοί οι δύο πόλοι είναι που συγκρούονται και αυτοί οι δύο πόλοι έχουν καθαρές διαφορές. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με σταθερές θέσεις. Ενώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ, άλλα κόμματα – ακόμη και η κυβέρνηση – αλλάζουν θέσεις είτε επειδή οι υπάρχουσες δεν περνάνε στην κοινωνία είτε επειδή δεν είναι καθαρές».

«Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα»

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον κ. Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα. Δημιουργείται μία πόλωση με μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θέλουμε μια κοκορομαχία στη λάσπη», τόνισε ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να εγκλωβιστεί σε μια αντιπαράθεση χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου εξέφρασε την εκτίμηση του ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο αγώνα γιατί πέρασε από έναν κύκλο επιβίωσης, σήμερα είναι σε έναν κύκλο μεγέθυνσης και πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να μπει σε μια τροχιά εκλογικής νίκης. Πρέπει να φύγει τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Αν η κυβέρνηση αυτή παραμείνει στο τιμόνι της χώρας, κινδυνεύουμε να μπούμε σε ένα σπιράλ αντίστοιχο με εκείνο που μας παρέδωσαν το 2009. Πρέπει, επίσης, να αποφύγουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Η εκλογική μάχη δεν θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα».