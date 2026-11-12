«Πτυχία που δεν υπήρχαν. Το έγκλημα των Τεμπών και το «μπάζωμα». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δύο κύματα. Και τώρα αθλήτριες «στα χαρτιά» για τα μόρια των Πανελλαδικών», αναφέρει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, με αφορμή τη σημερινή παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη μοριοδότηση της κόρης του για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Από το 2019 έχουν παραιτηθεί 16 υπουργοί και υφυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεκαέξι. Κρατήστε τα ονόματα, γιατί η κυβέρνηση θα ήθελε πολύ να τα ξεχάσουμε:

1. Αντώνης Διαματάρης

2. Κώστας Καραμανλής

3. Σταύρος Παπασταύρου

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4. Γιάννης Μπρατάκος

5. Χρήστος Τριαντόπουλος

6. Αρίστος Δοξιάδης

7. Μάκης Βορίδης

8. Τάσος Χατζηβασιλείου

9. Διονύσης Σταμενίτης

10. Χρήστος Μπουκώρος

11. Γιάννης Κεφαλογιάννης

12. Κώστας Τσιάρας

13. Δημήτρης Βαρτζόπουλος

14. Χρήστος Κέλλας

15. Μακάριος Λαζαρίδης

16. Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Πτυχία που δεν υπήρχαν. Το έγκλημα των Τεμπών και το «μπάζωμα». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δύο κύματα. Και τώρα αθλήτριες «στα χαρτιά» για τα μόρια των Πανελλαδικών», αναφέρει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση στους νέους: διάβαζε όσο θες, ξενύχτα όσο θες, έναν θα βρεις πάντα μπροστά σου, αυτόν με το σωστό τηλέφωνο. Μετά απορούν γιατί μια ολόκληρη γενιά μαζεύει βαλίτσες. Οι νέοι δεν φεύγουν μόνο για τον μισθό. Φεύγουν γιατί σε αυτή τη χώρα ο τίμιος χάνει πάντα, και το βλέπουν να συμβαίνει από την κορυφή.

Χθες ο κ. Τσαβδαρίδης απειλούσε με μηνύσεις. Σήμερα «οι εξηγήσεις του δεν κρίνονται επαρκείς». Η αλήθεια δεν άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Άλλαξαν τα πρωτοσέλιδα. Εδώ κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη πριν τον πιάσουν. Την αναλαμβάνει όταν δεν γίνεται αλλιώς.

Δεν θα δεχτούμε άλλο ένα «ατυχές γεγονός»

Ο κόσμος βράζει. Βράζει ο γονιός που πλήρωσε φροντιστήρια με δεύτερη δουλειά. Βράζει ο μαθητής που ξενύχτησε για ένα μόριο και είδε άλλους να το παίρνουν «στα χαρτιά». Βράζει ο νέος που πήρε πτυχίο και κρατάει στο χέρι εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η υπομονή τελείωσε, κ. Μητσοτάκη. Δεκαέξι παραιτήσεις δεν είναι ατυχία. Είναι επιλογή, και είναι δική σας. Την επόμενη κόκκινη κάρτα δεν θα τη βγάλει το Μαξίμου. Θα τη βγάλει ο κόσμος που δεν αντέχει άλλο».