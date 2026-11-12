Το Dnews ανατρέχει στις 19 περιπτώσεις που σημάδεψαν την κυβερνητική διαδρομή των τελευταίων επτά και πλέον ετών, καταγράφοντας τις παραιτήσεις και τις αποπομπές υπουργών και υφυπουργών.

Η παραίτηση - αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, μετά τις καταγγελίες για τη μοριοδότηση της κόρης του προκειμένου να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις εξηγήσεις του που «δεν κρίθηκαν επαρκείς», είναι η 19η αποχώρηση κυβερνητικού στελέχους που συνδέθηκε με πολιτική κρίση ή αποκαλύψεις από τις 8 Ιουλίου 2019, όταν ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, μία ημέρα μετά τη νίκη της ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές.

Το Dnews ανατρέχει στις 19 περιπτώσεις που σημάδεψαν την κυβερνητική διαδρομή των τελευταίων επτά και πλέον ετών, καταγράφοντας τις παραιτήσεις και τις αποπομπές υπουργών και υφυπουργών (και του Γρηγόρη Δημητριάδη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης), καθώς και τις υποθέσεις που οδήγησαν στην απομάκρυνσή τους.

Από τις αποκαλύψεις για ανακριβή βιογραφικά και την υπόθεση των παρακολουθήσεων μέχρι τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Τσαβδαρίδη, οι αποχωρήσεις αυτές συνθέτουν ένα χρονικό διαδοχικών πολιτικών κρίσεων για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δίνοντας «τροφή» στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κυβέρνηση σκανδάλων και παραιτήσεων

Από τη συγκεκριμένη καταγραφή έχουν μείνει εκτός ο Δημήτρης Κράνης, ο οποίος παραιτήθηκε στις 31 Ιουλίου του 2020, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και ο Χρήστος Ταραντίλης, ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από το κυβερνητικό σχήμα για οικογενειακούς λόγους, μετά από 55 μέρες στη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Εκτός λίστας είναι και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, που παραιτήθηκε εν μέσω των αποκαλύψεων για τις παρακολουθήσεις, καθώς και Γενικοί Γραμματείς υπουργείων, κομματικά στελέχη και βουλευτές που παραιτήθηκαν, διαγράφηκαν ή αποσύρθηκαν από ψηφοδέλτια της ΝΔ έπειτα από καταγγελίες και αποκαλύψεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόκειται για περιπτώσεις που έχει ήδη καταγράψει αναλυτικά το Dnews, σε παλαιότερο δημοσίευμα των «Παιχνιδιών Εξουσίας» με τίτλο «Κυβέρνηση σκανδάλων και παραιτήσεων – πέντε κάθε χρόνο».

Αναλυτικά:

2019

Αντώνης Διαματάρης – 5 Δεκεμβρίου 2019: Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, μετά τις αποκαλύψεις για μεταπτυχιακό τίτλο του Πανεπιστημίου Columbia που αναφερόταν στο επίσημο βιογραφικό του, χωρίς να τον κατέχει.

2022

Σπήλιος Λιβανός – 7 Φεβρουαρίου 2022: Αποπέμφθηκε από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο δεν αντέδρασε σε δηλώσεις για την εκλογική αξιοποίηση των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της Ηλείας το 2007.

Γρηγόρης Δημητριάδης – 5 Αυγούστου 2022: Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, εν μέσω των αποκαλύψεων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Δεν ήταν υπουργός ή υφυπουργός, αλλά στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

2023

Κώστας Αχ. Καραμανλής – 1 Μαρτίου 2023: Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Νότης Μηταράκης – 28 Ιουλίου 2023: Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά την αποκάλυψη ότι βρισκόταν σε διακοπές ενώ η χώρα αντιμετώπιζε καταστροφικές πυρκαγιές.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης – 11 Σεπτεμβρίου 2023: Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Ναυτιλίας, μετά τις αντιδράσεις για δηλώσεις του σχετικά με τον θάνατο του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά.

2024

Σταύρος Παπασταύρου – 28 Μαρτίου 2024: Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Επικρατείας, μετά τις αποκαλύψεις για την παρουσία του σε κοινωνική εκδήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, εν μέσω της συζήτησης πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή.

Γιάννης Μπρατάκος – 28 Μαρτίου 2024: Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, για την ίδια υπόθεση με τον Σταύρο Παπασταύρου.

2025

Χρήστος Τριαντόπουλος – 4 Μαρτίου 2025: Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εν μέσω των εξελίξεων για τη διαχείριση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αρίστος Δοξιάδης – 16 Μαρτίου 2025: Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, έπειτα από αντιδράσεις για παλαιότερη εμπλοκή του σε υπόθεση καρτέλ.

Μάκης Βορίδης – 27 Ιουνίου 2025: Αποχώρησε από τη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τάσος Χατζηβασιλείου – 27 Ιουνίου 2025: Παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών για την ίδια υπόθεση. Επανήλθε ωστόσο στην κυβέρνηση στις 8 Ιουνίου 2026, αναλαμβάνοντας την ίδια θέση.

Διονύσης Σταμενίτης – 27 Ιουνίου 2025: Απομακρύνθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρήστος Μπουκώρος – 27 Ιουνίου 2025: Υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδια υπόθεση.

2026

Κώστας Τσιάρας – 3 Απριλίου 2026: Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώνοντας τη θητεία του που είχε ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου 2024.

Γιάννης Κεφαλογιάννης – 3 Απριλίου 2026: Αποχώρησε από Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω εμπλοκής του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος – 3 Απριλίου 2026: Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Υγείας, στον απόηχο της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μακάριος Λαζαρίδης – 18 Απριλίου 2026: Αποχώρησε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την πολιτική αντιπαράθεση για τα ακαδημαϊκά του προσόντα και παλαιότερη πρόσληψή του ως ειδικού συμβούλου.