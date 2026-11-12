Τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα. Επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τη θέση του λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνι ανασχηματισμό ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Τη θέση του βουλευτή, πλέον, Ημαθίας αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης. Τη θέση του μέχρι σήμερα υφυπουργού Εσωτερικών θα καλύψει ο Βαγγέλης Λιάκος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είχε απομακρυνθεί από τη θέση του λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

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Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης».