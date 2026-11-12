Μίνι ανασχηματισμό ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Τη θέση του βουλευτή, πλέον, Ημαθίας αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης. Τη θέση του μέχρι σήμερα υφυπουργού Εσωτερικών θα καλύψει ο Βαγγέλης Λιάκος.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είχε απομακρυνθεί από τη θέση του λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αναλυτικά:
«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
- Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
- Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης».