«Το θέμα διερευνάται», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους έρευνα γίνεται και από ποιον.

Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται στα «σχοινιά» για τις υποθέσεις διαφθοράς που έρχονται η μία μετά την άλλη στο φως και επιχειρεί να απαντήσει με ανούσιες αντεπιθέσεις κατά των επικριτών της, μία ακόμη υπόθεση έρχεται να προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα.

Γονείς αθλητριών και προπονητής κατήγγειλαν την εικονική εγγραφή κόρης υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την εξασφάλιση επιπλέον μορίων για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πρόκειται για την κόρη του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η κόρη του είχε εγγραφεί στην ομάδα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν έκανε χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης και ότι «πέρασε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο», παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών όπως επιβεβαιώνεται από τη ΓΓΑ (ΑΔΑ: 9Ε8646ΝΚΠΔ-6Ψ9).

Η υπόθεση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων, με τον Κωστή Χατζηδάκη να παραδέχεται, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ότι δεν είναι σε θέση να δώσει διευκρινίσεις. «Το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το τι είδους έρευνα γίνεται και από ποιον γίνεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν μας είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επί της ουσίας, οι καταγγελίες δημιουργούν σκιές ακόμη και γύρω από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την οποία ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει συνδέσει με την αξιοκρατία και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι καταγγελίες αυτές δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες, ούτε να αντιμετωπιστούν ως μια «εσωτερική υπόθεση» που θα ξεχαστεί με το πέρασμα των ημερών. Απαιτείται πλήρης διερεύνηση, ξεκάθαρες απαντήσεις και, εφόσον επιβεβαιωθούν όσα καταγγέλλονται, απόδοση ευθυνών.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης θέτει πλέον ευθέως ζήτημα αποπομπής του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι να διαλευκανθούν πλήρως οι καταγγελίες. Την απομάκρυνσή του ζητά και η ΕΛΑΣ, η οποία καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στείλει τον υφυπουργό «στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα».

Τσαβδαρίδης: Η κόρη μου πέρασε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο – Διαψεύδω τα περί χρηματοδότησης του συλλόγου

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, απαντώντας στα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν καταγγελίες για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του, σε αθλητική ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει μοριοδότηση, για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», τόνισε αρχικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε στη συνέχεια και ξεκαθάρισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

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ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής, οφείλει άμεσα να στείλει τον Τσαβδαρίδη στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα.

Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid0WYcQXUFSZHVRxLnqLbapWJFC2VLai2BfqjncTZAiP62at7pRsehWj1VBNGZqntn9l}

Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ: Απαιτούμε μια απάντηση και μια συγγνώμη

«Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη θυγατέρα του κυρίου Τσαβδαρίδη , η οποία φέρεται να είχε εγγραφεί «στα χαρτιά» ως αθλήτρια χάντμπολ σε σύλλογο της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετα μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελούν το νοσηρό σύμπτωμα ενός συστήματος εξουσίας που έχει αναγάγει την ευνοιοκρατία σε κανόνα και την αναξιοκρατία σε πάγια πρακτική», σημειώνει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε μια γεννήτρια διαφθοράς. Αντί να διδάξει στα παιδιά την αξία της τιμιότητας και της εκπαίδευσης, τους σερβίρει στο τραπέζι τη διαφθορά ως μονόδρομο. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τη νέα γενιά είναι διαβρωτικό: ότι ο μόχθος είναι για τους αφελείς και ότι η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται με γνωριμίες και κομματικά διαπιστευτήρια.

Θέλουμε μια απάντηση.

Επικαλείστε διαρκώς ότι οι Πανελλαδικές είναι αποτελεσματικές χάρη στην ακεραιότητα και την αξιοκρατία τους, ότι συνιστούν τον τελευταίο αδιάβλητο θεσμό της χώρας. Καταφέρατε, όμως, να διαβάλετε κι αυτές; Ο ακρογωνιαίος λίθος της ισονομίας στην εκπαίδευση δεν μπορεί να καταστεί λάφυρο της εξουσίας.

Και απαιτούμε μια συγγνώμη. Συγγνώμη για κάθε παιδί που αγωνιά, που μελετά μέχρις εξαντλήσεως, που θυσιάζει τα εφηβικά του χρόνια πάνω από τα βιβλία και που χάνει τη θέση του στο πανεπιστήμιο εξαιτίας κάποιου που δεν εισήλθε αξιοκρατικά. Συγγνώμη για κάθε οικογένεια που στερείται τα αυτονόητα για να πληρώσει φροντιστήρια. Συγγνώμη για κάθε αθλητή και αθλήτρια που ματώνει στα γήπεδα, για να βλέπει άλλους να σφετερίζονται τον ιδρώτα του».

Καταλήγοντας ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η αξιοκρατία δεν είναι προνόμιο των ισχυρών. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε. Θα την υπερασπιστούμε με κάθε μέσο».