«Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, δείχνει ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ μετά τις σημερινές δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι καταγγελίες αφορούν την κόρη του.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα», συνεχίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει: «Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ επισημαίνει: «Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα».