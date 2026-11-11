Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Συνεχίζονται σήμερα, για δεύτερη ημέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τη φοροδιαφυγή, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα των απολογιών έδωσαν εξηγήσεις επτά κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 16 συλληφθέντες.

Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε τέσσερις επιχειρηματίες (από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση) επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Η διαδικασία ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης όσον αφορά τους συλληφθέντες θα ολοκληρωθεί αύριο.

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