Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι για το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη ήταν και ο ηθοποιός-μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος μίλησε στις κάμερες.

Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου προφυλακίστηκε και έξι ακόμα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτική για το κύκλωματης φοροδιαφυγής με τα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους». Την Τρίτη απολογήθηκαν συνολικά επτά κατηγορούμενοι ενώ ο 34χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι ήταν και ο ηθοποιός-μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος μίλησε στις κάμερες.

Επίσης, ελεύθερος αφέθηκε και ένας 35χρονος, ο οποίος μαζί με τον Πετιλόν, φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων». Τέσσερις ακόμα επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, που αφέθηκαν, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια για τον ρόλο τους ως «αχυράνθρωποι». Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.

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Η απολογία του 34χρονου «λογιστή»

Ο 34χρονος, που προφυλακίστηκε, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. «Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να απολογήθηκε. Αναφορικά με την κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ που συνδέονται με τρεις εταιρείες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

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«Έπεσα θύμα εξαπάτησης»

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε πως έπεσε θύμα εξαπάτησης και πως δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα, η οποία, όπως είπε και στις κάμερες αργότερα, του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, όταν ήταν σε πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση. «Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση» φέρεται να ανέφερε.

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Ανάλογη υπήρξε και η υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Ανέφερε ακόμα ότι θορυβήθηκε όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, καθώς μέχρι τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.

Ελεύθεροι οι επιχειρηματίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι επιχειρηματίες. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκαν οι ίδιοι περιοριστικοί όροι, με τη χρηματική εγγύηση να ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Ανάλογα με την περίπτωση είτε αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, είτε έκαναν επίκληση σε οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνεχίζονται οι απολογίες

Οι απολογίες θα συνεχιστούν την τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς απομένουν ακόμη εννέα συλληφθέντες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

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Μεταξύ αυτών είναι λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Πάνω από 1.200 πρόσωπα στη δικογραφία

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία- εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

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Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα-«αχυράνθρωποι» εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ