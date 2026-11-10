Στον ειδικό ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, ενώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους γνωστούς «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες

Τα ψηφιακά αρχεία και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως σημαντικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος και τις διασυνδέσεις εκατοντάδων εταιρειών.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν ότι πολλά καταστήματα διατηρούσαν ακριβώς την ίδια εικόνα, ακόμη και ως προς τον εξοπλισμό τους, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε, μάλιστα, αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

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Το αρχείο περιείχε λεπτομερή καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η διαδικασία αυτή εξυπηρετούσε τη μεταβίβαση του εξοπλισμού στην επόμενη εταιρεία, η οποία αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, επιτρέποντας στο κατάστημα να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, το εταιρικό σχήμα άλλαζε διαδοχικά, χωρίς οι πελάτες και οι επισκέπτες να αντιλαμβάνονται κάποια διαφοροποίηση στη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έρευνας αφορά ψηφιακό αρχείο στο οποίο καταγράφονταν 161 ΑΦΜ, συνοδευόμενα από αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα συγκεκριμένα τηλέφωνα δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των εταιρειών που εμφανίζονταν να τα χρησιμοποιούν. Αντίθετα, στις τηλεφωνικές γραμμές απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση email ή παραλλαγές της, τουλάχιστον κατά την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για περίπου μία στις τέσσερις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, εύρημα που συνέβαλε καθοριστικά στη χαρτογράφηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.

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Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα των περίπου 1.280 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Στη λίστα φέρεται επίσης να περιλαμβάνεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, αναφέρεται το όνομα διαιτητή του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει διευθύνει αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στη EuroLeague, καθώς και γνωστού αυτοδιοικητικού προσώπου από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ να αποκαλύπτουν σταδιακά τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, τη διαδοχική εναλλαγή εταιρικών σχημάτων και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.