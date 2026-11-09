Παραμένει ενεργός αλλά κομματικά άστεγος - μέχρι νεωτέρας;

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος βουλευτής, Σωκράτης Φάμελλος, εξακολουθεί να ασχολείται συστηματικά με ζητήματα της Β΄ Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκλεγεί, διατηρώντας ενεργούς τους δεσμούς του με την περιοχή.

Ενδεικτικές είναι οι πρόσφατες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του για τον κόμβο Κ11Α του FlyOver, τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θέρμη και τη σχολική στέγη στον Λαγκαδά. Θέματα με σαφές τοπικό αποτύπωμα, τα οποία δείχνουν ότι δεν περιορίζει τη δραστηριότητά του στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις.

Η κινητικότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Παραμένει ενεργός αλλά κομματικά άστεγος - μέχρι νεωτέρας;

Α.