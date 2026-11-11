Xρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου και δυνατότητα δανεισμού από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Νέο στεγαστικό δάνειο για νέους έως 35 ετών, με σταθερή μηνιαία δόση καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής, παρουσιάζει η Alpha Bank, επιχειρώντας να δώσει λύση στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και να διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία.

Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία «Σταθερά υπέρ σου», προσφέρει επιτόκιο Euribor τριμήνου (3M) πλέον 0,50%, χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου και δυνατότητα δανεισμού από 5.000 έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η υποβολή αίτησης χωρίς έξοδα.

Βασικό χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι ο συνδυασμός κυμαινόμενου επιτοκίου με σταθερή μηνιαία δόση, ανεξάρτητα από τις μεταβολές των επιτοκίων.

Ειδικότερα, όταν το Euribor αυξάνεται, η μηνιαία καταβολή παραμένει αμετάβλητη, ενώ προσαρμόζεται η διάρκεια αποπληρωμής, με δυνατότητα παράτασης έως οκτώ έτη. Αντίθετα, σε περίπτωση υποχώρησης των επιτοκίων, η δόση διατηρείται στα ίδια επίπεδα, αλλά το δάνειο εξοφλείται νωρίτερα.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες.

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Σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank για την προσιτή κατοικία, το 54% των νέων θεωρεί ανέφικτη την αγορά κατοικίας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς διαθέτουν πάνω από το 30% του εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες.

Η ίδια έρευνα ανέδειξε τη σταθερή μηνιαία δόση ως την πλέον δημοφιλή επιλογή μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός στεγαστικού δανείου.

«Ρωτήσαμε τους νέους τι τους κρατά πίσω από το πρώτο τους σπίτι. Η απάντηση ήταν η αβεβαιότητα», δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Strategies Officer της Alpha Bank.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι οι νέοι δανειολήπτες να γνωρίζουν εξαρχής το ποσό που θα καταβάλλουν κάθε μήνα, αποκτώντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.