Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στην ερευνητική πλατφόρμα Detention Landscapes και έρχονται να προστεθούν στις καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περισσότεροι από 100 αλλοδαποί έχουν πεθάνει από το 2000 σε αστυνομικά τμήματα και δομές κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα, όπου οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης κρίνονται ανεπαρκείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 34 θάνατοι που δεν καταγράφηκαν ποτέ επισήμως, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Συνολικά, η έρευνα κατέγραψε 112 θανάτους αλλοδαπών σε διάστημα 26 ετών, εκ των οποίων οι 44 αποδόθηκαν σε αυτοκτονίες. Από τους 112 θανάτους, οι 84 σημειώθηκαν σε αστυνομικά τμήματα χωρίς ιατρικό προσωπικό, ενώ 27 καταγράφηκαν σε εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η βάση δεδομένων, η οποία αποτελεί μέρος ενός εν εξελίξει ερευνητικού προγράμματος για την καταγραφή των θανάτων αλλοδαπών υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων και όσων κρατούνται για ποινικά αδικήματα, συγκεντρώνει στοιχεία από αστυνομικές στατιστικές που εξασφαλίστηκαν μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, διεθνείς εκθέσεις παρακολούθησης, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και μαρτυρίες.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν «κενά στα επίσημα αστυνομικά αρχεία και σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

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Δεν καταγράφηκαν επισήμως 34 θάνατοι

Όπως αναφέρουν, 34 θάνατοι που είχαν καταγραφεί από δημοσιογράφους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης δεν περιλαμβάνονταν στα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στην ερευνητική πλατφόρμα Detention Landscapes και έρχονται να προστεθούν στις καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακολουθούν επίσης έκθεση του 2026 της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).

Η έκθεση της CPT ανέφερε ότι οι θάνατοι υπό αστυνομική κράτηση στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί και πως ορισμένοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με επαρκή επιτήρηση, ψυχιατρική υποστήριξη και υγειονομική περίθαλψη.

Μεταξύ των περιστατικών που εξέτασε η επιτροπή ήταν ο θάνατος ενός 37χρονου Πακιστανού μετανάστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ κρατούνταν σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας.

Η CPT επισημαίνει επίσης το διαρκές πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές, περιγράφοντας συνθήκες ακραίου συνωστισμού, με έως και πέντε κρατούμενους να στοιβάζονται σε κελιά που έχουν σχεδιαστεί για ένα άτομο. Παράλληλα, αναφέρει ότι κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται σε τσιμεντένια δάπεδα ή σε στρώματα γεμάτα κοριούς.

Η Ελλάδα, η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετανάστες από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενημέρωσε την CPT ότι λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για την περίοδο 2025-2030.

Το σχέδιο προβλέπει τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων, την ενίσχυση του προσωπικού και την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για το 2024, ο υπερπληθυσμός στις φυλακές αποτελεί πρόβλημα σε περισσότερες από το 60% των χωρών παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Reuters