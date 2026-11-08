Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του, λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε μια ασυνήθιστη παραδοχή για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «πολύ σκληρή» την προσέγγισή του στις μαζικές απελάσεις μεταναστών, λίγες ημέρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση σε συνέντευξή του στο CBS, σύμφωνα με αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (8/11).

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου για τη μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνησή του, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ σκληρή».

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι μαζικές απελάσεις αποτέλεσαν μία από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις του και βασική προτεραιότητα της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Η εκλογική ήττα και η συζήτηση για το μεταναστευτικό

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες, προκαλώντας συζητήσεις για την απήχηση των κυβερνητικών επιλογών στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

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Το μεταναστευτικό βρίσκεται μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις σύλληψης και απέλασης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Οι επικριτές της κυβέρνησης έχουν καταγγείλει τις μεθόδους εφαρμογής των μέτρων, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η αυστηρή επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας είναι αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας.