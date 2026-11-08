Ο Χουάνγκ στηρίζει τη διαδικασία και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως, όπως διευκρίνισε η εταιρεία.

Ανεξάρτητη έρευνα ανακοίνωσε ότι ξεκινά η Nvidia, μετά τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία γνωστοποίησε την Κυριακή (8/11) ότι το διοικητικό συμβούλιό της δεν έχει μέχρι στιγμής λόγους να πιστεύει πως διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή αποκαλύφθηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες της Nvidia. Ωστόσο, η έρευνα θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Ο Χουάνγκ στηρίζει τη διαδικασία και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως, όπως διευκρίνισε η εταιρεία.

Οι αποκαλύψεις και η παρέμβαση του Κογκρέσου

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από δημοσιεύματα των New York Times, σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε στενή σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την Nvidia και την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

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Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την παρέμβαση υψηλόβαθμων Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίοι ζήτησαν από τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο εντός Νοεμβρίου για τις επαφές του με την επιχειρηματία και τα μέτρα προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών της εταιρείας.

Η παραδοχή για την εξωσυζυγική σχέση

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέλαβε την ευθύνη για τις προσωπικές του επιλογές, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από το διοικητικό συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα.