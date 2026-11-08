Μπορεί να αποχώρησε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά η υπόθεσή της εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των εξελίξεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συγκάλεσε την περασμένη εβδομάδα σύσκεψη ανώτερων στελεχών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα για την ανάγκη πειθαρχίας και τήρησης των κανόνων δεοντολογίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν πολλοί από τους περίπου 24 βοηθούς υπουργούς Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι αντιδεοντολογική συμπεριφορά θα οδηγεί σε απόλυση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διασυνδέσεις οποιουδήποτε αξιωματούχου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Reuters συνδέει τη σύσκεψη με την αποπομπή της Γκίλφοϊλ, στα μέσα Οκτωβρίου. Λίγο μετά την αποχώρησή της, ο Ρούμπιο είχε αποστείλει εγκύκλιο σε ολόκληρο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι η εγκύκλιος συνδεόταν ειδικά με την υπόθεση Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι είχε προγραμματιστεί εβδομάδες νωρίτερα και καθυστέρησε για γραφειοκρατικούς λόγους.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία. Μετά τη δεινή ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος και τις προεδρικές εκλογές του 2028 έχει ήδη ανοίξει. Ο Ρούμπιο αποφεύγει να συζητήσει το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας, χωρίς πάντως να το έχει αποκλείσει οριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί, που αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, έχουν προαναγγείλει έρευνες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και συναλλαγές αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

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Επομένως, οι εγχώριοι φίλοι της δεν μπορούν να ησυχάσουν. Θα υπάρξει συνέχεια...

Α.