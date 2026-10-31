Γιατί πρέπει να στηριχθεί ο Μώραλης, στο τέλος του μήνα τα ψηφοδέλτια ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ.

Η στήλη σας ενημέρωσε από προχθές πως η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας) αποφάσισε να μην επιτρέψει στην ΕΛΑΣ να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο των δημάρχων, που πραγματοποιείται στις 6 Νοεβρίου στην Καλαμάτα. Η Αμαλίας, που μετά τη θερινή ραστώνη -που της στοίχησε δημοσκοπικά-, αποκτά ξανά γρήγορα αντανακλαστικά, προγραμματίζει ως απάντηση στην πρωτοφανή αυθαιρεσία της ΚΕΔΕ, να πραγματοποιήσει συγκέντρωση την ίδια μέρα στην Καλαμάτα και να παρουσιάσει τις θέσεις της για την αυτοδιοίκηση. Σωστή απάντηση σε έναν αποκλεισμό που δεν ταιριάζει σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. ΥΓ: Δεν χρειάζεται να σας πούμε πως η «γαλάζια» πλειοψηφία έλαβε την απόφαση με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια! Ο δε πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου φέρεται ως εκπρόσωπος του Μαξίμου.

Η πρό(σ)κληση για τους προοδευτικούς δημάρχους

Ενδιαφέρον θα έχει πώς θα διαφοροποιηθούν από την απόφαση της ΚΕΔΕ προοδευτικοί δήμαρχοι.

Ανεξαρτήτως αν προσκληθούν ή όχι στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ.

Θα ταυτιστούν με την απόφαση της ΚΕΔΕ ή θα παραστούν στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα;

Ο λόγος για δημάρχους όπως ο Χάρης Δούκας, ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Γιάννης Μώραλης κα.

Θα δούμε- αν και καλό θα ήταν η ΚΕΔΕ να πάρει πίσω την απόφασή της.

Οι προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν στήριξη στον Μώραλη

Την απόφασή του να διεκδικήσε μια ακόμα θητεία στο Δήμο Πειραιά ανακοίνωσε ο Γιάννης Μώραλης.

Ο νυν Δήμαρχος θα διεκδικήσει μια νέα θητεία.

Επιτυχημένος, προοδευτικός, διεκδικητικός, με σχέδιο και πράξεις για το μεγάλο λιμάνι, αλλά και με υψηλή δημοφιλία.

Γνώμη της στήλης πως θα επανεκλεγεί- και ...άνετα!

Γνώμη της στήλης επίσης πως οι προοδευτικές δυνάμεις αυτή τη φορά θα πρέπει να τον στηρίξουν!

Ξανά αναβολή της κυκλοφορίας του βιβλίου της Ντόρας

Τελικά δεν θα κυκλοφορήσει ούτε στις 4 Νοεμβρίου το βιβλίο- αυτοβιογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η κυκλοφορία του στα βιβλιοπωλεία προγραμματίζεται πλέον τον επόμενο μήνα, το Νοέμβριο.

Προφανώς οι πιέσεις που δέχεται η πρώην υπουργός από διαφόρους είναι μεγάλες.

Βλέπετε η αυτοβιογραφία είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα -μόνο η Ντόρα το τόλμησε- ενώ δεν βοηθάει και η προεκλογική συγκυρία για έναν ειλικρινή διάλογο για την πολιτική ζωή της χώρας εδώ και πενήντα χρόνια!

Χάνουμε την ..Κίμπερλι, στοπ!

Για Μαϊάμι αναχωρεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποχωρώντας από τη χώρα μας.

Κανένας δεν περίμενε αυτό της το τέλος όταν ήρθε στην Αθήνα.

Τώρα την ξεχάσανε όχι μόνο οι ...φίλοι της, όχι μόνο τα συμφέροντα που έδιναν μάχες για μια μπίζνα με την Ουάσιγκτον, αλλά και οι ...λιγούρηδες που έβαζαν ...μέσο για μια πρόσκληση σε ένα ...γκαλά, για μια παρέα στα μπουζούκια και για μια φωτογραφία μαζί τους!

Το ερώτημα τώρα αν και πότε θα ανοίξει το στόμα της!

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Μια εβδομάδα μετά τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

Για την 21η Νοεμβρίου ήταν προγραμματισμένο να δημοσιοποιηθεί ίσως και το 50% των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ.

Όπως πληροφορούμαστε, το ανώτερο όργανο του κόμματος που θα εγκρίνει τα ψηφοδέλτια θα συνεδριάσει τελικά μια εβδομάδα αργότερα.

Το ίδιο περίπου διάστημα θα δημοσιοποιήσει ένα μέρος των ψηφοδελτίων του και το ΠΑΣΟΚ.

Το ένα κόμμα βλέπετε παρακολουθεί το άλλο, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ένα πρόσωπο που θα δει ότι δεν έχει προοπτικές με το ένα κόμμα να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του άλλου!