Φουντώνει το παρασκήνιο για καλώδιο και οριοθετήσεις -Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη»:

Συνεχίζει η κυβέρνηση τα επικίνδυνα παζάρια εκ μέρους της ντόπιας αστικής τάξης, στην προσπάθεια να ανακτήσει έδαφος στους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς και στις μπίζνες, μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη, μπροστά και σε όσα ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σήμερα Πέμπτη, εξάλλου, ο Κυρ. Μητσοτάκης στις 10 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης (απόγευμα εδώ) θα προεδρεύσει σε «ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου» της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια», όπως παρουσιάζουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών.

Χθες, μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στη δήλωσή του διαφήμισε το γεγονός ότι «οι Ενοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην Ιστορία τους», εστιάζοντας στα «καινοτόμα συστήματα» που παρουσιάστηκαν και «τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να προβάλλουμε μια ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους ενδεχομένως εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», όπως ισχυρίστηκε. Δήλωση που αφενός ξεγυμνώνει την «ασφάλεια» την οποία τάχα προσφέρει η συμμετοχή σε λυκοσυμμαχίες τύπου ΝΑΤΟ και ΕΕ, αφετέρου προσπερνά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι πανάκριβοι εξοπλισμοί είναι προσανατολισμένοι στις ανάγκες της αστικής τάξης και του ΝΑΤΟ, όντας άλλωστε αναπόσπαστο κομμάτι της περιλάλητης δομής δυνάμεών του. Αυτά πληρώνει ο λαός, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη να προτάσσει χθες την «οικονομική σταθερότητα» (δηλαδή τις θυσίες χωρίς τέλος) ώστε στον ευρωατλαντικό καταμερισμό η χώρα «να προβάλλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη».

Σε αυτό το φόντο, στη δική του δήλωση ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων τη συμμετοχή στελεχών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση (οδηγούσαν τα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker, που θέλουν να προμηθευτούν για τον Στρατό Ξηράς), καθώς οι Αμερικανοί νιώθουν πια εδώ σαν στο σπίτι τους, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Προηγουμένως είχε συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του και συζήτησαν για τη διμερή «αμυντική συνεργασία», καθώς και «τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας των δύο κρατών», όπως ειπώθηκε κατόπιν.

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Στο μεταξύ, αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης συνάντησε στη Νέα Υόρκη τον απερχόμενο γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες (ολοκληρώνει τη θητεία του τον Δεκέμβρη). Στην ατζέντα βρέθηκαν το Κυπριακό και η επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης.

Φουντώνει το παρασκήνιο για καλώδιο και οριοθετήσεις

Προηγουμένως ο Γεραπετρίτης είχε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. «Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», έλεγαν από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ το παζάρι για τα μερτικά της καπιταλιστικής «λείας» στην Ανατολική Μεσόγειο φουντώνει.

Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, Κάιρο και Αγκυρα δρομολόγησαν για το διάστημα 4-9/11 την κοινή ναυτική άσκηση «Θάλασσα Φιλίας» στα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας, και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση ελληνικής NAVTEX σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» (το οποίο έφτασε και βρίσκεται στο Ηράκλειο) για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI), στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται παζάρι και μεταξύ Αθήνας, Αγκυρας και Γάλλων (μετέχουν εταιρικά στο έργο) για το ποιος θα δώσει την άδεια και πώς θα «ενημερωθεί» και η Τουρκία, κατ' απαίτησή της, καθώς θέλει να έχει ρόλο και λόγο σε κάθε έργο που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο (βλέπε και θέμα σελ. 4).

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η κυβέρνηση «φέρεται να εξετάζει διάφορα σενάρια περί «ενημέρωσης» όχι μόνο της Τουρκίας αλλά όλων των παράκτιων κρατών, όπως η Συρία, η Αίγυπτος και το Ισραήλ (...) προκειμένου να αποφύγει και ένα προηγούμενο που θα δημιουργούσε η αποκλειστική ενημέρωση της Αγκυρας», «με τα ενδεχόμενα που "παίζουν" ισχυρά να είναι είτε μια ρηματική διακοίνωση από την πλευρά της Γαλλίας, είτε μια ανακοίνωση χωρίς απεύθυνση από την πλευρά της Ελλάδας» κ.λπ.

Εξάλλου, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα ευδαιμονίας γύρω από τη φερόμενη επανέναρξη των παζαριών με την Αίγυπτο «για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ μας ΑΟΖ, σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνησή μας το 2020» (μια προβληματική συμφωνία, που έχει αφήσει μέχρι τώρα χωρίς διευθέτηση όλη τη ζώνη από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, "γκριζάροντάς" την, και αναγνωρίζει μικρότερη επήρεια για την Ελλάδα στα νοτιοανατολικά ακόμα και του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού, της Κρήτης), φωνές του αστικού κόσμου εκφράζουν ανοιχτά προβληματισμό για τις εξελίξεις.

Π.χ. αρθρογράφος των «Νέων» παρέπεμψε στις «ισχυρές ανελαστικές κόκκινες γραμμές» της Τουρκίας «για την εν λόγω περιοχή, ιδιαίτερα για το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλόριζου», ενώ επεσήμανε και το γεγονός ότι «ο υπουργός της Αιγύπτου, που βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι συμφώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, να συναντηθούν οι υπουργοί Αιγύπτου, Τουρκίας, Λιβύης και Ιταλίας για να εξετάσουν το ζήτημα των οριοθετήσεων στη Μεσόγειο. Η κατεξοχήν ενδιαφερόμενη χώρα όμως, η Ελλάδα, δεν εκλήθη, ως φαίνεται, στη σύναξη αυτή».

Νέες ΝΑΤΟικές ασκήσεις και υποδομές

Στα παραπάνω η ντόπια αστική τάξη προσπαθεί να απαντήσει με ακόμα βαθύτερη εμπλοκή. Καθόλου τυχαία, στο διάστημα 11-22/10 πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-Ι», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ευβοϊκού και Σαρωνικού Κόλπου, με κύριο αντικείμενο την «ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης - εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων / Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων». Εξ ου και πέραν της ελληνικής πλευράς συμμετείχαν στην άσκηση Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης από την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Στο ίδιο μοτίβο, το διάστημα 12-22/10 διεξήχθη η άσκηση UVEX2/26 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ναυτικής Βάσης Νότιου Ευβοϊκού και Σαρωνικού Κόλπου, «άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων οχημάτων που διεξάγει το Πολεμικό Ναυτικό», όπου «εξετάστηκαν σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης αλλά και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων». Σενάρια της άσκησης παρακολούθησαν και «παρατηρητές» από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Τέλος, σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες ο Οργανισμός Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NATO Communications and Information Agency - NCIA) σχεδιάζει να εγκαταστήσει μια νέα κεραία στον σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών (SATCOM) στην Αταλάντη, αναβαθμίζοντας την όλη υποδομή.