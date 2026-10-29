Σε τριήμερο πένθος εισέρχεται η Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με τουλάχιστον 68 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και αρκετά θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Σε τριήμερο εθνικό πένθος εισέρχεται η Ισπανία, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι επιχειρήσεις των συνεργείων έκτακτης ανάγκης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, υπό το φως ισχυρών προβολέων. Οι διασώστες έκοβαν τα μεταλλικά βαγόνια, αναζητώντας πιθανά θύματα, ενώ αρκετοί από τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10), όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Σεβίλλη συγκρούστηκε με σφοδρότητα με άλλη αμαξοστοιχία που είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι «θρηνεί ολόκληρη η Ισπανία», προσθέτοντας: «ζωές έχουν συντριβεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί, ο πόνος είναι τεράστιος».

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο σημείο της τραγωδίας

Εκατοντάδες μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν αναπτυχθεί στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, drones και ελικόπτερα για τον εντοπισμό θυμάτων και την καταγραφή της κατάστασης στην περιοχή.

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Σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, η ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία ανήκει στην ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Iryo και μετέφερε 147 επιβάτες. Το τρένο είχε σταματήσει στις γραμμές εξαιτίας βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, όταν παρουσιάζεται βλάβη στο σύστημα, τον έλεγχο αναλαμβάνει ένα κέντρο επιχειρήσεων στη Μαδρίτη, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κέντρο έλαβε μια «ανεξήγητη» απόφαση, δίνοντας εντολή στα τρένα να συνεχίσουν την πορεία τους, χωρίς κανέναν περιορισμό ταχύτητας.

Από τις ηχογραφήσεις των επικοινωνιών μεταξύ των υπευθύνων ελέγχου στη Μαδρίτη και των μηχανοδηγών προκύπτει ότι δόθηκε άδεια σε τρένο υψηλής ταχύτητας να κινηθεί, παρότι μια άλλη αμαξοστοιχία παρέμενε ακινητοποιημένη πιο μπροστά στην ίδια γραμμή.

Τι αναφέρει η εταιρεία Iryo για τη σύγκρουση

Η εταιρεία Iryo ανέφερε ότι το τρένο της «χτυπήθηκε από πίσω» από άλλη αμαξοστοιχία, η οποία ανήκει στην κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, Renfe, και μετέφερε 397 επιβάτες.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.