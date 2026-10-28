Το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού της Ισπανίας.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, το οποίο χαρακτήρισε «τρομερή τραγωδία».

Στη συνέχεια, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, καθώς και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες του δυστυχήματος.

«Η ισπανική κυβέρνηση θέλει να καταστήσει σαφές ότι βασική μας προτεραιότητα είναι η φροντίδα των θυμάτων, η παροχή βοήθειας στους πληγέντες και η διασφάλιση ότι θα σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους από τον τόπο του δυστυχήματος.

{https://x.com/theyoungtimes_/status/2115459950587867444}

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. «Εάν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, τότε προφανώς πρέπει να τις διορθώσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας:

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«Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια, διότι τέτοιου είδους τραγωδίες δεν μπορεί να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε μια χώρα όπως η δική μας».