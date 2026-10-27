Βροχές και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών οδήγησαν στην απόφαση για ακύρωση παρελάσεων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τι δείχνουν τα καιρικά προγνωστικά - Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Με κακοκαιρία θα γιορταστεί η εθνική εορτή για την 28η Οκτωβρίου καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα «πολιορκήσουν» μεγάλο τμήμα της χώρας με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα που θέτουν υπό απειλή την διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού, τα φαινόμενα θα ενταθούν ανήμερα της εθνικής επετείου με τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως και αργά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του κινδύνου πλημμυρικών επεισοδίων.

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Ζιακοπούλου: Βροχερή η 28η Οκτωβρίου - Με ερωτηματικό η πραγματοποίηση των παρελάσεων

Σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η επέλαση της κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ, με τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ τόνισε ότι η ένταση και η έκταση των βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τα μεγάλα ύψη βροχής που αναμένονται σε ορισμένες περιοχές, ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τη διεξαγωγή των μαθητικών τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης δεν θα επηρεαστεί από τα φαινόμενα σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα.

Αντίθετα στην Αττική όλα θα κριθούν στο παραπέντε της έναρξης των παρελάσεων καθώς όπως ανέφερε η κα Ζιακοπούλου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ύφεση μετά τις 11 το πρωί. Το γεγονός ότι τα φαινόμενα που επίκεινται είναι αυξημένης δυναμικής έχει οδηγήσει ήδη στην αναβολή των παρελάσεων στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Εύβοια ώστοσο όπως τόνισε η Νικολέτα Ζιακοπούλου η εξέλιξη της κακοκαιρίας ενδέχεται να οδηγήσει και σε νέες αποφάσεις για αναβολές ή μεταθέσεις στο πρόγραμμα των παρελάσεων.

Παράλληλα η μετεωρολόγος της ΕΡΤ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνουν και για ύψη βροχής που αναμένονται σε αρκετές περιοχές με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα για 100 χιλιοστά βροχής ανά στρέμμα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ.

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Σε κλοιό βροχής οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου: Η πρόγνωση Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς στην πρόγνωσή του έκρουσε το καμπανάκι για έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Την Τετάρτη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε Ανατολική Στερεά, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική οι περισσότερες βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6–7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά.»

{https://x.com/KolydasT/status/2115046160968589575}

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: 11 περιοχές σε «κόκκινο συναγερμό» για καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να κορυφωθεί ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κίνδυνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται για αύριο, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου: Τι θα γίνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, οι βροχές στην Αττική αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα για όσους πρόκειται να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τις παρελάσεις είναι οι πρώτες πρωινές ώρες της εθνικής επετείου. Ειδικότερα, από τις 07:00 έως τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης αναμένονται κατά περιόδους έντονες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις και την προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την ώρα διεξαγωγής των παρελάσεων.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, περίπου στις 10:00 με 11:00 το πρωί, δηλαδή κοντά στην ώρα έναρξης αρκετών παρελάσεων, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν στις περισσότερες περιοχές του νομού. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές οι παρελάσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν υπό βροχή, ωστόσο στη συνέχεια οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το νεότερο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Πιο ευνοϊκή αναμένεται να είναι η εικόνα του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή θα εκδηλωθούν πολύ νωρίς το πρωί της Τετάρτης, κυρίως μεταξύ 03:00 και 05:00. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν γρήγορα, με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες να είναι αισθητά καλύτερες κατά τις ώρες διεξαγωγής της παρέλασης.

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Τσατραφύλλιας για παρελάσεις στην Αττική: «Ξεκινήστε μετά τις 12»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του απευθύνει σύσταση στους δημάρχους της Αττικής, προτείνοντας η έναρξη των παρελάσεων να μετατεθεί μετά τις 12 το μεσημέρι, οπότε τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA, αυτή η μετάθεση στην ώρα θα «σώσει» τη μαθητική παρέλαση στην Αττική και οι μαθητές θα μπορέσουν να παρελάσουν χωρίς τον φόβο να βραχούν ή να κινδυνεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα.

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Για αυξημένης έντασης και διάρκειας φαινόμενα βροχής προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του ALPHA με την εθνική επέτειο να εορτάζεται εν μέσω ισχυρών καταιγίδων και βροχών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, καθώς εκεί εντοπίζεται το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα για πολύ μεγάλα ύψη βροχής και ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Η εξασθένησή τους αναμένεται από τις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση.

Όπως τόνισε ο κ. Τσατραφύλλιας, στη Θεσσαλονίκη, η στρατιωτική παρέλαση φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί χωρίς βροχές. Στην Αττική, η κατάσταση παραμένει οριακή για τις μαθητικές παρελάσεις. Υπάρχουν ενδείξεις για ένα «καιρικό παράθυρο», με περιορισμό ή και προσωρινή διακοπή των φαινομένων από τις 11 με 12 το μεσημέρι και μετά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmfsyzt0todt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακύρωση μαθητικών παρελάσεων: Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης "Red Code". Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου η ματαίωση της παρέλασης. Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.). Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο».

28η Οκτωβρίου: Πού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας

Δωδεκάνησα: Ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου

Η κόκκινη προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για τα Δωδεκάνησα, μέσω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για την 28η Οκτωβρίου, οδήγησε στην ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική μας επέτειο καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Αττική: Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση στον Άγιο Δημήτριο

Με απόφαση του δημάρχου Αγίου Δημητρίου ακυρώθηκε η αυριανή μαθητική παρέλαση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου η ματαίωση της παρέλασης. Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.). Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο».

{https://www.facebook.com/Dimos.Ag.Dimitriou/posts/pfbid02bVFUNAs3mqAFn1F6uGhnNojbF6fviR19UccH9pkZoUqHk1MQqtWFELBujrTVbTHl}

Ακυρώθηκαν όλες οι μαθητικές παρελάσεις στις Κυκλάδες

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη, ματαιώνεται οριστικά η μαθητική παρέλαση σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγω προβλέψεων βροχόπτωσης και έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση στη Χαλκίδα

Τροποποιείται το πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Χαλκίδα, με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πολιτών, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη θέση του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code). Συγκεκριμένα, η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή του Λόχου Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού, χωρίς τη συμμετοχή μαθητικών και πολιτικών τμημάτων. Για την τροποποίηση αυτή έχουν ενημερωθεί ο Δήμος Χαλκιδέων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και οι αρμόδιοι φορείς.

Δήμος Μαντουδίου, Αγίας Άννας και Λίμνης: Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση

Στην ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχωρά και ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την περιοχή, σύμφωνα με το evima.gr. Με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένεται επιδείνωση του καιρού, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ασφαλή διεξαγωγή των παρελάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μόνο η καθιερωμένη δοξολογία, παρουσία των σημαιοφόρων και των παραστατών των σχολικών μονάδων. Η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών που θα συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Ακυρώθηκε η παρέλαση

Οι παρελάσεις του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων ακυρώθηκαν με απόφαση Δημάρχου λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Θα γίνουν μόνο οι δοξολογίες στους ιερούς ναούς.

Χωρίς μαθητική παρέλαση και στην Ερέτρια

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Ερέτριας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή, όπως είπε στο evima.gr μέλος συλλόγου που ενημερώθηκε από τον Δήμο. Η απόφαση ελήφθη μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με βασικό γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πραγματοποιηθούν μόνο η καθιερωμένη δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο. Οι παρελάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν σε καμία από τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερέτριας, λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις και σε Κύμη και Αλιβέρι

Ματαιώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου λόγω των προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών. Η απόφαση πάρθηκε λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και της κατάστασης κόκκινης προειδοποίησης, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Σημειώνεται ότι, οι προγραμματισμένες Δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα.

Δήμος Σκύρου: Αναβλήθηκε η μαθητική παρέλαση

Ο Δήμος Σκύρου ανακοίνωσε τη ματαίωση της Παρέλασης Σχολείων και Συλλόγων και της Μαθητικής Συγκέντρωσης στην Πλατεία για την 28η Οκτωβρίου. Όπως σημειώνεται, «Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι, με την υπ’ αριθ. 593/2026 απόφαση Δημάρχου Σκύρου, αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν η προγραμματισμένη συγκέντρωση και παρουσία των μαθητών στην πλατεία ούτε η παρέλαση σχολείων, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων θα αποφασίσει η αρμόδια στρατιωτική αρχή».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DgxDVGAoaB3tiv1XYBx2bfBMNFJGmyVF3YPRWYy56NCT8tFZUHdhVXXAwzBHfBcPl&id=100057253217804}

Αμφίβολη η πραγματοποίηση των παρελάσεων στη Φθιώτιδα

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ στη Φθιώτιδα, με έντονες βροχοπτώσεις που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη. Ενόψει των καιρικών φαινομένων, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, καθώς και του αντίστοιχου οργάνου του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας, η απόφαση αναμένεται να ληφθεί είτε σήμερα το βράδυ είτε αύριο το πρωί, ανάλογα με την εξέλιξη και την ένταση των καιρικών φαινομένων. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την πορεία της κακοκαιρίας, ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

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Στάση αναμονής στη Μυτιλήνη: Το πρωί η απόφαση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, καθώς και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, επηρεάζοντας ολόκληρη τη Λέσβο, καθώς και τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η πρόγνωση κάνει λόγο για καταιγίδα και ύψος βροχής που μπορεί να φτάσει τα 8 χιλιοστά. Σε ό,τι αφορά τη μαθητική παρέλαση και την παρέλαση σωματείων και συλλόγων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το stonisi.gr αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Τετάρτης τι θα ισχύσει, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

28η Οκτωβρίου: Ακύρωση της παρέλασης στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου

Όπως ανακοινώθηκε, ο Δήμος Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου προχώρησε στην ακύρωση της μαθητικής παρέλασης λόγω κακοκαιρίας. Οι προγραμματισμένες δοξολογίες στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου τ.κ. Ζαγοράς και στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής το.κ. Τσαγκαράδας, θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10.00πμ).