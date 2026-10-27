Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου στο λιμάνι του νησιού υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία σε μια εκδήλωση που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η έπαρση της μεγάλης ελληνικής σημαίας στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμένα της Χίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τη μεταφορά της γαλανόλευκης στον χώρο της έπαρσης ανέλαβε άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Η τελετή συνοδεύτηκε από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, ενώ το καθιερωμένο τελετουργικό πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολίτες και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, τιμώντας την ιστορική επέτειο και συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για το Έπος του 1940.

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