Το πάρτι για τα χρόνια πολλά με πάνω από 300 φίλους.

Το δεύτερο συνθετικό του ονόματος αυτού του κομματιού της κινεζικής φιλοσοφίας σημαίνει «νερό» και για τους γνωρίζοντες είναι συνδεδεμένο με την αφθονία και τις ευκαιρίες.

Με το νερό που έριξε χθες στην Αθήνα, αλλά παρόλα αυτά μαζεύτηκαν στο πάρτι του Δημήτρη Οικονόμου πάνω από 300 φίλοι του, μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μάλλον ο υποψήφιος για την Α’ Αθήνας θα πρέπει να περιμένει και «βροχή» ψήφων, αφού η προσέλευση ισοδυναμούσε με... καταιγίδα υποστήριξης από κορυφαία στελέχη. Διαμαντοπούλου, Γιαννακοπούλου, Αποστολάκη, Μάντζιος, Χρηστίδης, Χριστοδουλάκης ήταν εκεί, αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος, που ανήκει στην ίδια περιφέρεια!

Για χρόνια πολλά πέρασε και ο Χάρης Δούκας και στελέχη του οργανωτικού, της νεολαίας αλλά και όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί θα ήταν και ο πρόεδρος του κόμματος εάν δεν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Ε.Π.