«Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Δράμα.

Το εμπορικό κέντρο της Δράμας επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή, όπου συζήτησε με κατοίκους και επαγγελματίες.

Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό. Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και κρίσιμες υποδομές, όπως σημαντικοί οδικοί άξονες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και ειδικά για τη Δράμα, μιλώ για τη σύνδεση με την Καβάλα, ένα έργο το οποίο λιμνάζει για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης, επενδύσεις πρωτογενούς τομέα. Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής που οδηγεί τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω».