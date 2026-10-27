«Επιστρέψαμε με δύο άνδρες, δύο μίνι και ενημέρωση - ψυχαγωγία».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά και την εκπομπή στην οποία συμμετέχει στο MEGA, με την Σίσσυ Χρηστίδου να αφήνει το δικό της αιχμηρό σχόλιο.

Η γνωστή παρουσιάστρια τοποθετήθηκε δημόσιο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το μόνο που βλέπει στην συγκεκριμένη εκπομπή είναι «δύο άνδρες, ένα μίνι και ενημέρωση».

Το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Μαρία Αντωνά, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» άφησε το δικό του σχόλιο.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αποκάλυψε ότι αρχικά είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί με το θέμα στην εκπομπή του, προκειμένου να μην εμπλέξει την προσωπική του ζωή με την επαγγελματική, καθώς τα τελευταία χρόνια διατηρεί δεσμό με την Μαρία Αντωνά.

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Ατάκα «φωτιά» από την Σίσσυ Χρηστίδου

Το πρωί της Τρίτης, πολλές εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου, σχολίασαν τη συγκεκριμένη δήλωση της Ζήνας Κουτσελίνη, με την Σίσσυ Χριστήδου να αφήνει τη δική της «σπόντα» μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι».

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του MEGA, με την επιστροφή της από το διαφημιστικό διάλειμμα, ξεκίνησε την εκπομπή σημειώνοντας: «Επιστρέψαμε με δύο άνδρες, δύο μίνι και ενημέρωση – ψυχαγωγία, φουλ έξτρα».

Λίγο αργότερα, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη δήλωση, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επειδή η ίδια το διαχωρίζει και αναφέρει ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό… Το αναφέρουμε. Για την τελευταία τοποθέτηση είδα μία προσπάθεια της Κάκκαβα, να το σώσει… Εδώ δεν μιλάμε για άποψη… Μιλάμε για ένα κορίτσι τόσο αξιοπρεπές, δηλαδή, έχει σημασία, όχι ότι μπορείς να το πεις για κανέναν, αλλά πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που δουλεύει, κάνει την προσπάθειά του, την αντιμετωπίζει το σύστημα λίγο σα να είναι ένα καινούργιο πρόσωπο και δεν είναι, η Μαρία δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και πολύ σκληρά… Και ξαφνικά γίνεται ο άνθρωπος αυτός ένα ‘μίνι’; Θέλω να πιστεύω ότι η Κουτσελίνη αγαπάει τις γυναίκες, το έχει αποδείξει η πορεία της. όπως, η πορεία της έχει δείξει ότι αγαπάει και τα μίνι. Άρα; Καταλαβαίνω ότι η προσπάθειά της ήταν να δείξει την αγάπη της στη Φαίη (σ.σ Σκορδά), αλλά δεν χρειάζεται για να δείξουμε και να στηρίξουμε μία γυναίκα να υποβαθμίσουμε μία άλλη… Επειδή ήταν σεξιστικό σαν σχόλιο γι’ αυτό κάνω τον διαχωρισμό. Ήταν σεξιστικό…».

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