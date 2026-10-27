Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων στον πρόεδρο της Ελληνικό Μετρό.

Ο Χάρης Δούκας με επιστολή ζητά ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό, έπειτα από δημοσιεύματα για προβλήματα σε δημόσιο κτίριο επί της βασιλίσσης Σοφίας, που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες για τη γραμμή 4.

Μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην Κυψέλη, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικό Μετρό, Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο, ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά «πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί». Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», πριν από ένα μήνα πλημμύρισαν τα υπόγεια μεγάλου κτιρίου επί της λεωφόρου βασιλίσσης Σοφίας, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες δημόσιου φορέα. Το ίδιο βράδυ, ειδικοί του ΕΜΠ πήγαν στο κτίριο προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της πλημμύρας και εκτιμήθηκε ότι αυτή ενδέχεται να συνδέεται με μεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα, πιθανώς εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό, στην περιοχή του σταθμού «Ευαγγελισμός», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα προς τον πρόεδρο της Ελληνικό Μετρό

«Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν απο τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί».