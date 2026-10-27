Οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο Χάρης Δούκας από τα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού προχωρούν με αμείωτο ρυθμό και πλέον στον Βοτανικό έφτασαν τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου.

«Μια κατασκευή ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική», επισημαίνει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση, που συνοδεύει με φωτογραφίες από τα τμήματα του στεγάστρου που βρίσκονται στον Βοτανικό.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε δυνατά!», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Πλάνα από την πορεία των εργασιών

Πριν από περίπου 20 ημέρες ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το πιο πρόσφατο βίντεο από την πορεία των εργασιών στον Βοτανικό, για το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού».

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