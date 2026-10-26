Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (01/11) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Με ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι το «αθηναϊκό ντέρμπι» θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα από ότι είχε προγραμματιστεί, δηλαδή 19:30 αντί για 19:00.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
9η Αγωνιστική
Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
Ο αγώνας ΟΦΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».