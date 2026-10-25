Το απλό κόλπο με αυγό και σκόρδο που το κάνει πιο τρυφερό και ζουμερό.

Ένα παραδοσιακό μαγειρικό μυστικό, που περνά από γενιά σε γενιά στις ισπανικές οικογένειες, επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένας απλός τρόπος για να γίνει το κρέας πιο ζουμερό και γευστικό.

Η τεχνική βασίζεται σε τέσσερα συνηθισμένα υλικά και στην υπομονή πριν από το μαγείρεμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Economista, το μυστικό βρίσκεται στο μαρινάρισμα του κρέατος για 24 ώρες στο ψυγείο, μέσα σε ένα μείγμα από αυγό, αλάτι, σκόρδο και μαϊντανό.

Πρόκειται για μια πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε παραδοσιακές κουζίνες, με στόχο το κρέας να αποκτήσει περισσότερη γεύση και να διατηρήσει την υγρασία του κατά το ψήσιμο.

Γιατί χρησιμοποιείται αυγό στη μαρινάδα

Το αυγό αποτελεί το πιο ασυνήθιστο συστατικό της συγκεκριμένης συνταγής. Σε αντίθεση με τις κλασικές μαρινάδες που βασίζονται στο ελαιόλαδο, στο λεμόνι ή στο ξίδι, εδώ χρησιμοποιείται για να καλύψει την επιφάνεια του κρέατος.

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Κατά το μαγείρεμα, οι πρωτεΐνες του αυγού πήζουν, σχηματίζοντας μια εξωτερική στρώση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την υφή του φαγητού, ιδιαίτερα όταν το κρέας προορίζεται για τηγάνισμα ή πανάρισμα.

Το σκόρδο και ο μαϊντανός προσφέρουν άρωμα, ενώ το αλάτι συμβάλλει στη νοστιμιά και μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες, να βελτιώσει τη συγκράτηση υγρασίας από τις μυϊκές πρωτεΐνες.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός, από μόνος του, εγγυάται πιο τρυφερό ή πιο υγιεινό κρέας.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Αρχικά, χτυπάμε το αυγό και προσθέτουμε ψιλοκομμένο σκόρδο, μαϊντανό και λίγο αλάτι.

Στη συνέχεια, τοποθετούμε το κρέας στο μείγμα, φροντίζοντας να καλυφθεί ομοιόμορφα. Το σκεύος πρέπει να κλείσει καλά και να παραμείνει στο ψυγείο μέχρι το μαγείρεμα.

Η παραδοσιακή εκδοχή προβλέπει αναμονή 24 ωρών, ώστε τα αρωματικά συστατικά να δράσουν στην επιφάνεια του κρέατος.

Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συνταγές, αν και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το είδος, το πάχος και τον τρόπο μαγειρέματος.

Τι πρέπει να προσέχουμε για την ασφάλεια των τροφίμων

Η χρήση ωμού αυγού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος μικροβιακής επιμόλυνσης.

Το κρέας πρέπει να μαρινάρεται αποκλειστικά στο ψυγείο, σε θερμοκρασία έως 4 βαθμούς Κελσίου, και όχι στον πάγκο της κουζίνας.

Επιπλέον, η μαρινάδα που έχει έρθει σε επαφή με ωμό κρέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως έτοιμη σάλτσα χωρίς προηγούμενο επαρκές βράσιμο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το σωστό ψήσιμο, καθώς το μαρινάρισμα δεν εξουδετερώνει τα παθογόνα μικρόβια.

Πηγή eleconomista.es