Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πηνειάδας Τρικάλων ο θάνατος ενός 60χρονου κτηνοτρόφου, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (24/10), λίγες ώρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε μέρος της κτηνοτροφικής του μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε μαντρί που δεν ανήκε στον ίδιο, στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι, λίγο μετά τη γέφυρα του Πηνειού. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το βράδυ της Παρασκευής (23/10), πυρκαγιά ξέσπασε στην κτηνοτροφική μονάδα του 60χρονου στην Πηνειάδα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τον θάνατο σημαντικού αριθμού προβάτων. Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα ο κτηνοτρόφος είχε αντιμετωπίσει ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς ζώα του κοπαδιού του είχαν προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό. Η ασθένεια είχε προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο της μονάδας, επιβαρύνοντας την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η οποία εξασφάλιζε τα προς το ζην από την κτηνοτροφία.

Μετά την πυρκαγιά, ο άνδρας αναζητούνταν, με την ανησυχία των δικών του ανθρώπων να εντείνεται όσο περνούσαν οι ώρες. Οι έρευνες είχαν τραγική κατάληξη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε νεκρός σε άλλη κτηνοτροφική εγκατάσταση της περιοχής.

Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας των απωλειών που είχε υποστεί η κτηνοτροφική του μονάδα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν δυσκολίες σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης για τα ζώα που είχαν νοσήσει από καταρροϊκό πυρετό. Ο 60χρονος κατοικούσε στην Πηνειάδα μαζί με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους.

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Άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν φιλήσυχο οικογενειάρχη, ο οποίος εργαζόταν καθημερινά στην κτηνοτροφική του μονάδα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένειά του. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η σορός του μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας για τη διαπίστωση του θανάτου, ενώ προβλέπεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην κτηνοτροφική μονάδα.