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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα, όπου έξι αποθήκες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Επί ποδός βρίσκεται η Πυροσβεστική από τα ξημερώματα της Τρίτης στα Τρίκαλα, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βαμβακιού έξω από τον Γλίνος επί της οδού Καρδίτσης, όπως μεταδίδει το trikalavoice.gr.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και, κυρίως, να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.