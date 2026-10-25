Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό των ζημιών.

Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας, στην Πρέβεζα, το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, όταν από το χτύπημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη στέγη του σπιτιού.

Η φωτιά επεκτάθηκε στη σοφίτα, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος της κατοικίας. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν επίσης οικιακές συσκευές και αντικείμενα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεύτερος κεραυνός έπληξε την ευρύτερη περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και σε άλλες κατοικίες.

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