Τη νάρκη εντόπισαν δύτες κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/10) στις λιμενικές αρχές της Πρέβεζας, όταν θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πεταλούς, ανοιχτά του φάρου στον Μύτικα.

Όπως μεταδίδει το epiruspost, η νάρκη βρέθηκε σε βάθος 20 μέτρων από δύτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική κατάδυση.

Άμεσα ενημερώθηκε για το επικίνδυνο αντικείμενο η αρμόδια Λιμεική Αρχή, η οποία προχώρησε στον αποκλεισμό του θαλάσσιου χώρου, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την εκτίμιση, την ανάσυρση ή την ελεγχόμενη εξουδετέρωση της νάρκης.